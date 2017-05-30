Из-за дождей и тепла новосибирцев атаковали стаи комаров

Комары на ОбьГЭСе
Комары на ОбьГЭСе

Активность новосибирских комаров пошла на подъём с приближением лета и повышением температур, в городе начали появляться первые мошки.


«Сейчас идёт выплод постепенный по нарастающей — как и должно быть. Водоёмы прогреваются, где комары развивались и готовились к вылету. Будет больше — это однозначно можно сказать, по той маленькой причине, что погода у нас остаётся неустойчивой в целом. На ближайшие недели дают осадки, но в целом температуры уже такие, что позволяют ожидать интенсивный выплод, придётся он, скорее всего, где-то на середину и вторую половину июня», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ консультант Новосибирского областного центра дезинфекции, врач-дезинфектолог Владимир Крыжановский.


Большое количество комаров жители города замечают в разных его частях. Например, фото с комарами, облепившими москитную сетку, появилось от жителя Советского района в паблике «На ОбьГЭСе».


Первых комаров новосибирцы в этом году стали замечать в конце апреля. Сейчас к ним присоединились и первые мошки.


«Мошка вроде начала появляться — у меня есть отдельная информация, но пока ещё рано», — добавил Крыжановский.


В середине апреля ученые уже предупреждали, что из-за того, что в НСО в больших количествах накапливается влага, летом жителей будут одолевать полчища комаров и мошек.

Елена Громкова
Фото Александра Лежнева, vk.com/naobgese

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