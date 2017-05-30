В мэрии Новосибирска назвали хедлайнера концерта на День города

В этом году Новосибирску исполнится 124 года
В этом году Новосибирску исполнится 124 года

В Новосибирске представили примерный план мероприятий Дня города и назвали хедлайнера праздничного концерта.


30 мая исполняющий обязанности начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Владимир Державец представил мэру концепцию празднования Дня города. В этом году Новосибирску исполнится 124 года, празднование будет проходить 24–25 июня.


Владимир Державец также назвал хедлайнера праздничного концерта, который пройдёт в воскресенье, 25 июня, — это будет группа «Несчастный случай». 


Также в мэрии заявили, что на время празднования Дня города ул. Ленина станет пешеходной на участке от пл. Ленина до пересечения с ул. Урицкого, однако мэр Анатолий Локоть предложил закрыть улицу для автомобилей до театра «Красный факел».


По словам Владимира Державца, основная концепция Дня города в этом году — «зелёный город-преображение». 


Напомним, в прошлом году девизом праздника стала фраза «Мечтать, стремиться, достигать». Художники разработали паттерн — бесконечно повторяющийся рисунок, в котором использовались графические символы города, в том числе Бугринский мост, балерина оперного театра и другие. 


Кроме того, Новосибирск украсили авангардными плакатами, которые иллюстрировали тезис «Новосибирск – город, рождённый быть впереди». 

Анна Богданова
Фото Стаса Соколова (1), Анны Богдановой (2)

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