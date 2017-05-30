Власти отдадут застройщику квартал со старыми домами у шоколадной фабрики

Барак на ул. Грибоедова, 19
Барак на ул. Грибоедова, 19

Власти Новосибирска выставили на торги участок возле шоколадной фабрики в Октябрьском районе — в границах ул. Никитина, Декабристов, Грибоедова, 9-го Ноября.


29 мая департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска объявил торги на право заключения договоров о развитии застроенной территории.


«Территория в границах ул. Никитина, Декабристов, Грибоедова, 9-го Ноября в Октябрьском районе относится к зоне застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в соответствии с картой градостроительного зонирования города Новосибирска, а также с правилами землепользования и застройки города Новосибирска», — говорится в описании аукциона.


Площадь территории в границах этих улиц составляет 1,84 га. Начальная цена — 9 млн 392 тыс. руб., шаг аукциона — 400 тыс. руб. Срок исполнения договора — 8 лет. Аукцион проведут 6 июля.


В середине апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление «О развитии застроенной территории в границах ул. Никитина, Декабристов, Грибоедова и 9-го Ноября в Октябрьском районе». Чтобы начать застраивать участок, нужно снести восемь 2-этажных многоквартирных домов, которые признали аварийными: № 103, 105, 107 по ул. Декабристов, № 68, 70, 72, 74 по ул. 9-го Ноября и № 19 по ул. Грибоедова. Дома расположены в квартале от комплекса зданий Новосибирской шоколадной фабрики.


По данным департамента земельных и имущественных отношений мэрии, с начала реализации программы развития застроенных территорий (РЗТ) в 2008 году с застройщиками было заключено 38 договоров по расселению 105 домов на территории общей площадью около 30 га.

Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова

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