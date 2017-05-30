Стала известна дата открытия первого пляжа в Новосибирске

Пляж «У моря Обского» уже подготовили к открытию

Первый пляж в Новосибирске откроется 7–8 июня — это будет пляж «У моря Обского» в Советском районе.





«Администрация Советского района вчера мне сообщила, что открытие пляжа запланировано на 7–8 июня. 8 июня пляж уже будет работать», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор пляжа Андрей Шемельков.







На территории пляжа прошла обработка от клещей, водолазы обследовали дно, ремонтники покрасили кабинки для переодевания, в воде расставлены буи, готовятся наглядные стенды. «Сейчас мы подали заявку на лабораторную [апробацию] воды, анализы будут готовы к 7–8 июня», — добавил Шемельков.





Как отметил главный государственный инспектор по маломерным судам Новосибирской области Владимир Подуздиков, приблизительных дат открытия других городских пляжей пока нет.







В прошлом году «У моря Обского» заработал 11 июня, городской пляж «Наутилус» открылся чуть позже — 16 июня.







Напомним, в Новосибирске из-за резкого потепления во второй декаде мая горожане уже массово выходили отдыхать на пляже.

