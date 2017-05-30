Власти запускают дополнительные автобусы до кладбищ

Дополнительные маршруты запустят до Заельцовского и Гусинобродского кладбищ

Городские власти запустят дополнительные автобусы до городских кладбищ 3 и 4 июня в честь проведения церковных праздников Радоницы и Святой Троицы.





По маршруту «Площадь Калинина – Заельцовское кладбище» пустят 5 дополнительных автобусов. Также от жилмассива «Родники» до Гусинобродского кладбища будут ездить 8 дополнительных маршруток, а от станции метро «Октябрьская» до Гусинобродского кладбища — 5 маршруток.







«Кроме того, будет обеспечен 100 % выпуск подвижного состава на маршрутах, проходящих вблизи кладбищ», — рассказали в департаменте транспорта.







Компания «Ритуальные услуги» и администрации Ленинского, Калининского, Октябрьского, Первомайского, Советского, Дзержинского районов и Центрального округа уберут кладбища. А сотрудники УМВД России по Новосибирску обеспечат охрану порядка и безопасное дорожное движение около кладбищ.







Мэрия часто организовывает дополнительные автобусы до кладбищ и храмов в различные церковные праздники.

