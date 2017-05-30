Авария на трассе под Новосибирском: один погибший и два пострадавших

Фото с места ДТП

Утром 30 мая под Искитимом в аварии с грузовиком погиб один человек и два получили травмы.







«"Форд Транзит" двигается в сторону Барнаула со стороны Новосибирска, в попутном направлении совершает столкновение с автомобилем МАЗ, который двигается впереди, после чего от удара выезжает на полосу встречного движения и сталкивается с автомобилем ГАЗ-3110», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по НСО.







Водитель «Форда» погиб, его пассажир и водитель «Волги» попали в больницу.















Фото с места ДТП





«Картина ужасная. Видел мужчину, он лежал на обочине, женщина тормозила машины, чтобы отвезти другого. Остановилась одна машина "Инфинити". Стоял ещё мужчина в ссадинах, видимо, водитель "Волги"», — описал один из очевидцев в переписке в соцсети с корреспондентом НГС.НОВОСТИ.





Фото с места ДТП





Фото с места ДТП





Среди последних аварий на трассе, о которых писали НГС.НОВОСТИ, было ДТП на автодороге Новосибирск – Иркутск, когда «Шевроле» выехал на встречную полосу и врезался в бензовоз — молодой водитель легковушки погиб на месте.

