Авария на трассе под Новосибирском: один погибший и два пострадавших

Фото с места ДТП
Фото с места ДТП

Утром 30 мая под Искитимом в аварии с грузовиком погиб один человек и два получили травмы.


«"Форд Транзит" двигается в сторону Барнаула со стороны Новосибирска, в попутном направлении совершает столкновение с автомобилем МАЗ, который двигается впереди, после чего от удара выезжает на полосу встречного движения и сталкивается с автомобилем ГАЗ-3110», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по НСО.


Водитель «Форда» погиб, его пассажир и водитель «Волги» попали в больницу.




Фото с места ДТП
Фото с места ДТП


«Картина ужасная. Видел мужчину, он лежал на обочине, женщина тормозила машины, чтобы отвезти другого. Остановилась одна машина "Инфинити". Стоял ещё мужчина в ссадинах, видимо, водитель "Волги"», — описал один из очевидцев в переписке в соцсети с корреспондентом НГС.НОВОСТИ.


Фото с места ДТП
Фото с места ДТП


Фото с места ДТП
Фото с места ДТП


Среди последних аварий на трассе, о которых писали НГС.НОВОСТИ, было ДТП на автодороге Новосибирск – Иркутск, когда «Шевроле» выехал на встречную полосу и врезался в бензовоз — молодой водитель легковушки погиб на месте.

Елена Громкова
Фото и видео предоставлены группой  пропаганды ГИБДД по НСО

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