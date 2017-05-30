«Хонде» разворотило багажник в ДТП на проезде Энергетиков

«Хонда» на проезде Энергетиков
«Хонда» на проезде Энергетиков

Вечером 29 мая в Новосибирске на проезде Энергетиков между путепроводом над ул. Большая и ТЦ «Лента» «Хонда» потеряла скорость и лишилась багажника.


«BMW X3 и Honda двигались со стороны пл. Энергетиков в сторону правого берега. По словам водителя, в процессе движения у "Хонды" вырвало шаровую, из-за чего подломилось переднее правое колесо. Автомобиль стал резко терять скорость, и в этот момент ему в зад врезался BMW. От удара "Хонду" развернуло», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


В аварии никто не пострадал. Водитель «Хонды» находился в шоковом состоянии.


В прошлом году НГС.НОВОСТИ рассказывали о другой «Хонде», которой сплющило багажник на ул. Ипподромской.

Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus

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