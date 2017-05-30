Экономисты из НГУ попали в топ-5 самых оплачиваемых специалистов страны

Выпускники экономического факультета НГУ в среднем получают 75 тыс. руб.

Выпускники экономического факультета НГУ вошли в топ-5 самых оплачиваемых работников в сфере «финансы и экономика» — в среднем 70 % молодых специалистов уезжают из Новосибирска после окончания обучения.





Статистику зарплат выпускников финансовой отрасли опубликовал сервис Superjob. По данным компании, выпускники экономического факультета НГУ последних 5 лет занимают 5-е место по стране. Средняя зарплата таких специалистов составляет 75 тыс. руб. в месяц. Только 30 % специалистов остаются в родном Новосибирске.







Рейтинг составлен исследовательским центром компании на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников российских вузов 2011–2016 года выпуска. За год НГУ поднялся в рейтинге на 2 позиции и сейчас находится на 5-м месте.







«2016 год жестко скорректировал амбиции молодых специалистов — большинство снизили свои зарплатные ожидания. При этом в рейтинге продолжают продвижение вверх региональные вузы», — цитирует пресс-служба Superjob директора по развитию компании Анну Абидову.







На 5-й строчке помимо НГУ оказался Санкт-Петербургский государственный университет и московская Всероссийская академия внешней торговли. На 1-м месте рейтинга — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (средняя зарплата выпускников экономических факультетов составляет 90 тыс. руб. в месяц). 2-ю строчку рейтинга заняли выпускники Высшей школы экономики (с доходом в 90 тыс. руб. в месяц).





По данным Зарплата.ру, зарплата для экономистов без опыта или с опытом не более 3 лет начинается от 15 тыс. руб. (вакансия в Почте России) и заканчивается 50 тыс. руб. (вакансия в центре оценки «Скоринг»). «Средняя зарплата молодых экономистов — 30 тыс. руб. Таких предложений на сайте Зарплата.ру больше всего», — прокомментировала руководитель пресс-службы Зарплата.ру Ольга Павлюченко.





Напомним, 16 мая компания Superjob привела результаты исследования о молодых IT-специалистах из Новосибирска. Программисты и разработчики с опытом могут получить в Новосибирске сегодня до 62,3 тыс. руб., без опыта — 49 тыс. руб.