Новосибирец выиграл 300 миллионов в «Гослото»

Новосибирец выиграл 300 миллионов в «Гослото»


Житель Новосибирска выиграл 300 млн руб., купив билет государственной лотереи на сайте «Столото».


«В "Гослото «4 из 20»" разыгран суперприз в размере 300 млн руб. Более того, он разыгран впервые в истории этой лотереи. Победитель — житель Новосибирска!» — говорится в сообщении компании АО «ТД Столото».


Победитель купил билет на сайте за 100 руб., организаторы лотереи просят его обратиться в центральный офис в Москве.


На прошлой неделе компания сообщала ,что в «Гослото "6 из 45"» 364 млн руб. выиграл житель Сочи.


Среди последних крупных выигрышей, которые получали новосибирцы, был выигрыш в 10 млн в «Гослото "5 из 36"».

Елена Громкова
Фото pixabay.com

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