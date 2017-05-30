Новосибирец выиграл 300 миллионов в «Гослото»





Житель Новосибирска выиграл 300 млн руб., купив билет государственной лотереи на сайте «Столото».







«В "Гослото «4 из 20»" разыгран суперприз в размере 300 млн руб. Более того, он разыгран впервые в истории этой лотереи. Победитель — житель Новосибирска!» — говорится в сообщении компании АО «ТД Столото».







Победитель купил билет на сайте за 100 руб., организаторы лотереи просят его обратиться в центральный офис в Москве.







На прошлой неделе компания сообщала ,что в «Гослото "6 из 45"» 364 млн руб. выиграл житель Сочи.





Среди последних крупных выигрышей, которые получали новосибирцы, был выигрыш в 10 млн в «Гослото "5 из 36"».