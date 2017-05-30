Поездка в США вынудила женщину выплатить долг в 100 тысяч

Ради путешествия женщина вернула почти 100 тыс. руб.





Приставы в Новосибирской области получили расчёт от женщины, которая задолжала почти 100 тыс. руб. по страховым взносам.







Об этом накануне сообщила пресс-служба судебных приставов по НСО.







Женщина, которая зарегистрирована в Оби, сейчас живёт в Санкт-Петербурге — она решила отправиться в путешествие в США.







«Всю свою сознательную жизнь мечтала отправиться в путешествие по великой Миссисипи, повторяя маршруты из романов Марка Твена, но, получив визу и оформив путёвку, обнаружила, что должна уплатить страховые взносы на сумму 97 тыс. руб.», — рассказали в пресс-службе.







Прежде женщина была индивидуальным предпринимателем и за время работы накопила долг по страховым взносам. «Ранее счета неплательщицы были арестованы, а постановление на удержание денежных средств из доходов должницы было направлено по месту работы», — рассказали в пресс-службе, отметив, что счета должницы пустовали.







«Тем не менее ограничение на выезд за пределы Российской Федерации принесло свои плоды — гражданку перестали смущать расстояния и она позвонила в отдел судебных приставов по городу Оби, чтобы как-то урегулировать ситуацию. Иного выхода, кроме как оплатить задолженность полностью, у неё не было, но за игнорирование сроков исполнения решения суда по погашению долга ей также пришлось рассчитаться ещё и по исполнительскому сбору в размере 7 тыс. руб.», — заключили приставы.







На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали, как 35-летний новосибирец погасил 136 штрафов за нарушения ПДД на общую сумму более 150 тыс. руб. после того, как его конфискованный автомобиль выставили на продажу судебные приставы.