Поездка в США вынудила женщину выплатить долг в 100 тысяч
Приставы в Новосибирской области получили расчёт от женщины, которая задолжала почти 100 тыс. руб. по страховым взносам.
Об этом накануне сообщила пресс-служба судебных приставов по НСО.
Женщина, которая зарегистрирована в Оби, сейчас живёт в Санкт-Петербурге — она решила отправиться в путешествие в США.
«Всю свою сознательную жизнь мечтала отправиться в путешествие по великой Миссисипи, повторяя маршруты из романов Марка Твена, но, получив визу и оформив путёвку, обнаружила, что должна уплатить страховые взносы на сумму 97 тыс. руб.», — рассказали в пресс-службе.
Прежде женщина была индивидуальным предпринимателем и за время работы накопила долг по страховым взносам. «Ранее счета неплательщицы были арестованы, а постановление на удержание денежных средств из доходов должницы было направлено по месту работы», — рассказали в пресс-службе, отметив, что счета должницы пустовали.
«Тем не менее ограничение на выезд за пределы Российской Федерации принесло свои плоды — гражданку перестали смущать расстояния и она позвонила в отдел судебных приставов по городу Оби, чтобы как-то урегулировать ситуацию. Иного выхода, кроме как оплатить задолженность полностью, у неё не было, но за игнорирование сроков исполнения решения суда по погашению долга ей также пришлось рассчитаться ещё и по исполнительскому сбору в размере 7 тыс. руб.», — заключили приставы.
На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали, как 35-летний новосибирец погасил 136 штрафов за нарушения ПДД на общую сумму более 150 тыс. руб. после того, как его конфискованный автомобиль выставили на продажу судебные приставы.
Елена Громкова
Фото Анны Золотовой