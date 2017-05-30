Новосибирцы признались, что их интересует размер зарплаты коллег

Новосибирцы не против выяснить, сколько получают их коллеги
Новосибирцы не против выяснить, сколько получают их коллеги


Сайт по поиску работы Зарплата.ру узнал у новосибирских сотрудников различных компаний, хотели бы они знать размер зарплаты своих коллег.


Специалисты сайта опросили 1107 новосибирцев, чтобы выяснить их заинтересованность и осведомленность.


«Интересно, что меньше половины, 45%, опрошенных новосибирцев хотели бы знать зарплаты своих сослуживцев. 


19% уже знают эти цифры, а вот 50% владеют такой информацией только о некоторых коллегах», — подсчитали аналитики.


Кроме того, эксперты Зарплаты.ру узнали, что меньше трети новосибирцев, 28%, радуются, когда их коллег повышают по службе. Больше половины, 63%, относятся к этому событию нейтрально, еще 9% расстраиваются.


«Почти половина, 48%, из тех, кто не рад за коллег, объяснили свои эмоции так: они тоже хотят повышение, но их не повышают. 33% считают, что их коллеги не заслужили повышение. А вот 14% просто молча завидуют», — заключили в Зарплате.ру. 


На прошлой неделе Зарплата.ру выяснила, как новосибирцы относятся к требованиям к внешности в вакансиях.

Елена Громкова
Фото Dashabelozerova (EssentialsiStock)

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