Новосибирцы признались, что их интересует размер зарплаты коллег

Новосибирцы не против выяснить, сколько получают их коллеги





Сайт по поиску работы Зарплата.ру узнал у новосибирских сотрудников различных компаний, хотели бы они знать размер зарплаты своих коллег.





Специалисты сайта опросили 1107 новосибирцев, чтобы выяснить их заинтересованность и осведомленность.





«Интересно, что меньше половины, 45%, опрошенных новосибирцев хотели бы знать зарплаты своих сослуживцев.





19% уже знают эти цифры, а вот 50% владеют такой информацией только о некоторых коллегах», — подсчитали аналитики.





Кроме того, эксперты Зарплаты.ру узнали, что меньше трети новосибирцев, 28%, радуются, когда их коллег повышают по службе. Больше половины, 63%, относятся к этому событию нейтрально, еще 9% расстраиваются.





«Почти половина, 48%, из тех, кто не рад за коллег, объяснили свои эмоции так: они тоже хотят повышение, но их не повышают. 33% считают, что их коллеги не заслужили повышение. А вот 14% просто молча завидуют», — заключили в Зарплате.ру.





На прошлой неделе Зарплата.ру выяснила, как новосибирцы относятся к требованиям к внешности в вакансиях.