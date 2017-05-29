В Новосибирске появился тотализатор для ставок на бега и скачки лошадей

Все отчисления от тотализатора идут на развитие коневодческой индустрии, обеспечивая призовой фонд бегов и скачек

На минувших выходных в Новосибирске открылся первый конноспортивный тотализатор.





27 мая на Новосибирском ипподроме прошло открытие летнего бегового сезона, в этот же день под лицензией ОАО «Росипподромы» начал работать первый в Новосибирске конноспортивный тотализатор.







«Создание Национального конного тотализатора в нашей стране является неотъемлемым условием для развития коневодческой отрасли в России. Все отчисления от тотализатора идут на развитие коневодческой индустрии, обеспечивая призовой фонд бегов и скачек. Таким образом, тотализатор является необходимой базой для поддержания коневодства и сохранения уникальных пород лошадей, которые за не одно столетие стали национальной гордостью нашей страны», – сообщает пресс-центр «Российских ипподромов».







Любой азартный житель Новосибирска может сделать ставки и угадать победителя: в одном заезде/скачке – «Одинар», двух или трех первых лошадей в одном заезде/скачке – «Пара» и «Тройка» соответственно. «Тройной экспресс» – необходимо угадать трёх призёров в точной последовательности их прихода к финишу, «Тройной одинар» – угадать победителей в трёх заездах/скачках подряд, «4 и 6 побед» – угадать победителя в четырёх или шести выбранных заездах/скачках.







Справка: Тотализатор – игорное заведение, которое осуществляет прием ставок на спортивные события с последующим распределением общего фонда ставок между всеми выигравшими игроками. В отличие от букмекерской конторы, которая играет



«против» игрока, в тотализаторе игроки сами обеспечивают игровой пул и сумму выигрыша, а организатор пари взимает свой процент.







Судя по справочнику 2ГИС, в Новосибирске работает несколько букмекерских контор, принимающих ставки на спорт: «Фонбет», «Лига Ставок» и другие.

