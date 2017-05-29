Главный полицейский Новосибирской области раскрыл доходы — они увеличились в два раза

Главный полицейский НСО заработал за прошлый год 5,7 млн руб.

Глава ГУ МВД России по Новосибирской области Юрий Стерликов и его заместители отчитались о доходах за 2016 год.





Сведения о доходах опубликованы на сайте Министерства внутренних дел России. Главный полицейский НСО заработал за прошлый год 5 млн 745 тыс. руб. В 2015 году доход Юрия Стерликова составлял 2 млн 470 тыс. руб.







В собственности у Юрия Стерликова земельный участок площадью 21 кв. м, гараж площадью 18,8 кв. м, а также 1/146 доля (площадью 4,7 тыс. кв. м) в объекте незавершенного строительства. В пользовании есть квартира площадью 140 кв. м, также полицейский задекларировал Toyota Land Cruiser 200 2015 года выпуска.







Супруга Стерликова задекларировала доход в 1,1 млн руб. У неё в собственности есть два земельных участка, гараж и квартира площадью 82 кв. м.







Начальник полиции Новосибирской области Николай Турбовец заработал за 2016 год 1 млн 861 тыс. руб. Никакой недвижимости собственности у Турбовца нет, в пользовании находится квартира площадью 76,6 кв. м. Также у полицейского есть Toyota Land Cruiser Prado 2013 года выпуска. Жена Турбовца дохода не имеет, у женщины в собственности есть квартира площадью 65 кв. м, Nissan Qashqai 2014 года выпуска, а в пользовании — земельный участок и дачный дом.







Начальник Главного следственного управления МВД России по НСО Андрей Неупокоев заработал в прошлом году 1 млн 271 тыс. руб. В собственности у полицейского доля (площадью 4,6 тыс. кв. м) земельного участка и гараж. В пользовании — три квартиры (площадью 74, 35 и 104 кв. м), у Неупокоева также есть Toyota RAV4 2013 года выпуска. Супруга полицейского заработала за год 997 тыс. руб., у неё в пользовании есть квартира и комната в квартире.







Замначальника ГУ МВД России по НСО Кирилл Травин в 2016 году заработал 1 млн 433 тыс. руб. У него в собственности есть квартира площадью 70 кв. м и земельный участок площадью 506 кв. м. В пользовании у полицейского — квартира и дачный дом, также есть Toyota Camry 2008 года выпуска. Супруга Травина задекларировала доход в 19 тыс. руб., у неё в собственности есть доля земельного участка.







Ранее свой доход раскрыли судьи, прокуроры и руководство Следственного управления СКР по Новосибирской области.