Главный полицейский Новосибирской области раскрыл доходы — они увеличились в два раза

Главный полицейский НСО заработал за прошлый год 5,7 млн руб.
Главный полицейский НСО заработал за прошлый год 5,7 млн руб.

Глава ГУ МВД России по Новосибирской области Юрий Стерликов и его заместители отчитались о доходах за 2016 год.


Сведения о доходах опубликованы на сайте Министерства внутренних дел России. Главный полицейский НСО заработал за прошлый год 5 млн 745 тыс. руб. В 2015 году доход Юрия Стерликова составлял 2 млн 470 тыс. руб.


В собственности у Юрия Стерликова земельный участок площадью 21 кв. м, гараж площадью 18,8 кв. м, а также 1/146 доля (площадью 4,7 тыс. кв. м) в объекте незавершенного строительства. В пользовании есть квартира площадью 140 кв. м, также полицейский задекларировал Toyota Land Cruiser 200 2015 года выпуска.


Супруга Стерликова задекларировала доход в 1,1 млн руб. У неё в собственности есть два земельных участка, гараж и квартира площадью 82 кв. м.


Начальник полиции Новосибирской области Николай Турбовец заработал за 2016 год 1 млн 861 тыс. руб. Никакой недвижимости собственности у Турбовца нет, в пользовании находится квартира площадью 76,6 кв. м. Также у полицейского есть Toyota Land Cruiser Prado 2013 года выпуска. Жена Турбовца дохода не имеет, у женщины в собственности есть квартира площадью 65 кв. м, Nissan Qashqai 2014 года выпуска, а в пользовании — земельный участок и дачный дом.


Начальник Главного следственного управления МВД России по НСО Андрей Неупокоев заработал в прошлом году 1 млн 271 тыс. руб. В собственности у полицейского доля (площадью 4,6 тыс. кв. м) земельного участка и гараж. В пользовании — три квартиры (площадью 74, 35 и 104 кв. м), у Неупокоева также есть Toyota RAV4 2013 года выпуска. Супруга полицейского заработала за год 997 тыс. руб., у неё в пользовании есть квартира и комната в квартире.


Замначальника ГУ МВД России по НСО Кирилл Травин в 2016 году заработал 1 млн 433 тыс. руб. У него в собственности есть квартира площадью 70 кв. м и земельный участок площадью 506 кв. м. В пользовании у полицейского — квартира и дачный дом, также есть Toyota Camry 2008 года выпуска. Супруга Травина задекларировала доход в 19 тыс. руб., у неё в собственности есть доля земельного участка.


Ранее свой доход раскрыли судьипрокуроры и руководство Следственного управления СКР по Новосибирской области.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

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