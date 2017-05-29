Власти заказали ремонт дворов по всему городу почти на 200 миллионов

Отремонтированные дороги, тротуары и парковки появятся в 150 новосибирских дворах
Отремонтированные дороги, тротуары и парковки появятся в 150 новосибирских дворах

Мэрия Новосибирска заказала ремонт дворов и проездов к ним во всех районах города.


Сегодня, 29 мая, департамент энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска объявил электронный аукцион на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним во всех районах города. Общая сумма закупки почти 200 млн руб., источник финансирования — бюджеты России (почти 130 млн руб.) и Новосибирска на 2017 год, отмечается в документах на сайте госзакупок. Аукционы проведут 19 июня.


Победители аукционов должны будут с 15 июля по 1 сентября отремонтировать и расширить внутридомовые проезды, обустроить парковки, а также отремонтировать и обустроить тротуары и пешеходные дорожки.


Подрядчик должен будет выполнить работы по 150 адресам, в перечень вошли дома на ул. Котовского, Крашенинникова, Связистов, Амурской, Расковой, Саввы Кожевникова, Зорге, Громова, Сибиряков-Гвардейцев, Лейтенанта Амосова, Богдана Хмельницкого, Солидарности, Жуковского, Вавилова, Крылова, Ленина, Нарымской, Гоголя, Есенина, Селезнёва, В.Высоцкого, Автогенной, Нахимова, Брюсова, Тельмана, Русской, Сиреневой, Тружеников и др.


Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть говорил, что на благоустройство дворов в 2017 году потратят 450 млн руб. Локоть пояснял, что по программе формирования комфортной городской среды город получит деньги из федерального бюджета, часть добавят из областного и городского бюджетов. Две трети суммы (около 250 млн руб.) пойдут на благоустройство дворов, остальное — на благоустройство общественных пространств.


А ещё в феврале власти заказали в восьми районах города ремонт дворов и проезды к ним на 88 млн по наказам избирателей, дворы должны отремонтировать с 15 мая по 30 июня.

Ксения Евдокимова

Фото Анны Золотовой

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