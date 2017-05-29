Школьников со всей России позвали учиться в «сибирском Хогвартсе»

Письма получит 2 тыс. талантливых школьников

29 мая работники учебно-научного центра СУНЦ НГУ начали отправлять приглашения талантливым школьникам, которых хотят видеть на Летней школе в августе.





В этом году «письма из Хогвартса» получат 2 тыс. школьников, живущие от Владивостока до Казани, сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета.





Письма получат дети, которые стали призёрами и победителями регионального этапа школьных олимпиад, Всесибирской олимпиады, которую проводит СУНЦ НГУ, и ученики заочной школы СУНЦ НГУ.







Большинство приглашенных школьников — это жители Сибири и Дальнего Востока. Письма получат старшеклассники из Челябинской области, Удмуртии, Мордовии, Татарстана и Казахстана.







Ежегодно Летнюю школу СУНЦ проходит около 700 учеников. В этом году она пройдет с 31 июля по 23 августа в новосибирском Академгородке.







Учёба в школе проходит по университетской системе — школьникам читают лекции учёные Академгородка, они работают на семинарах, решая задачи повышенного уровня сложности.







Традиция приглашать школьников на Летнюю школу сложилась в Академгородке в 1960-х годах — идея принадлежала основателю Сибирского отделения Академии наук СССР академику Михаилу Лаврентьеву. Первая школа прошла летом 1962 года.







Воспитанники СУНЦ НГУ регулярно занимают призовые места на всероссийских олимпиадах. Например, этой осенью ученик школы Евгений Шерстюк вошёл в число лучших физиков из почти 300 школьников страны.