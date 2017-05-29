Новосибирский сисадмин пошёл под суд за попытку продать шпионскую флешку

Новосибирскому сисадмину грозит до 4 лет лишения свободы

28-летний новосибирец, работающий системным администратором, предстанет перед судом за попытку продать диктофон, замаскированный под флеш-карту.







Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 138 УК РФ (незаконные приобретение и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).





«Он разместил в интернете объявление, его увидели оперативники, — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СК России по НСО. — И на одной из улиц города Новосибирска на территории Октябрьского района сотрудниками ГУВД был задержан. А именно на ул. Кирова».





По данным следствия, диктофон парень приобрёл ещё в октябре прошлого года — посылка с запрещенной техникой ему пришла по почте. В СК корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что обвиняемый заказывал диктофон не из-за рубежа, а от отправителя внутри страны — не все отделения почтовой связи пока оборудованы аппаратурой, считывающей запрещенные устройства, тогда как в международных почтовых сообщениях такие диктофоны выявляются на 100 %. «Говорил, что для личного пользования, мол, нужна она была ему для себя, — поясняет старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК России по НСО Алексей Максименко. — А потом решил продать. Описал на сайте, что она (флешка. — А.И.) скрытую записывает информацию. Конечно, знал, что это незаконно».





Сейчас прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Теперь его будет рассматривать суд. Который, как рассказали в Следственном комитете, должен учесть не только попытку продажи, но и факт приобретения устройства. Парню грозит до 4 лет лишения свободы.







Напомним, недавно в Барабинске 56-летняя женщина пошла под суд за покупку шпионского диктофона на AliExpress. При этом свой заказ обвиняемая так и не получила — подозрительное устройство конфисковали еще в екатеринбургском аэропорту. А годом ранее суд оштрафовал на 200 тыс. руб. семью новосибирских предпринимателей, которые продавали скрытые видеокамеры, замаскированные под датчики пожарной сигнализации.