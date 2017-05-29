Новосибирский сисадмин пошёл под суд за попытку продать шпионскую флешку

Новосибирскому сисадмину грозит до 4 лет лишения свободы
Новосибирскому сисадмину грозит до 4 лет лишения свободы

28-летний новосибирец, работающий системным администратором, предстанет перед судом за попытку продать диктофон, замаскированный под флеш-карту. 


Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 138 УК РФ (незаконные приобретение и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).


«Он разместил в интернете объявление, его увидели оперативники, — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СК России по НСО. —  И на одной из улиц города Новосибирска на территории Октябрьского района сотрудниками ГУВД был задержан. А именно на ул. Кирова».


По данным следствия, диктофон парень приобрёл ещё в октябре прошлого года — посылка с запрещенной техникой ему пришла по почте. В СК корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что обвиняемый заказывал диктофон не из-за рубежа, а от отправителя внутри страны — не все отделения почтовой связи пока оборудованы аппаратурой, считывающей запрещенные устройства, тогда как в международных почтовых сообщениях такие диктофоны выявляются на 100 %. «Говорил, что для личного пользования, мол, нужна она была ему для себя, — поясняет старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК России по НСО Алексей Максименко. — А потом решил продать. Описал на сайте, что она (флешка. — А.И.) скрытую записывает информацию. Конечно, знал, что это незаконно».


Сейчас прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Теперь его будет рассматривать суд. Который, как рассказали в Следственном комитете, должен учесть не только попытку продажи, но и факт приобретения устройства. Парню грозит до 4 лет лишения свободы. 


Напомним, недавно в Барабинске 56-летняя женщина пошла под суд за покупку шпионского диктофона на AliExpress. При этом свой заказ обвиняемая так и не получила — подозрительное устройство конфисковали еще в екатеринбургском аэропорту. А годом ранее суд оштрафовал на 200 тыс. руб. семью новосибирских предпринимателей, которые продавали скрытые видеокамеры, замаскированные под датчики пожарной сигнализации.

Алёна Истомина
Фото Татьяны Фатеевой

Прочтений: 6290
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (61)61
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено