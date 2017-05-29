Прокуроры не нашли у первого вице-губернатора НСО лишних машин и квартиры

Прокуратура не нашла нарушений в предоставленных Юрием Петуховым сведениях о доходах
Прокуратура не нашла нарушений в предоставленных Юрием Петуховым сведениях о доходах

Прокуроры Новосибирской области проверили сведения о доходах, которые предоставил первый заместитель губернатора области Юрий Петухов — декларация чиновника признана достоверной.


«В прокуратуре Новосибирской области на основании поступившего обращения проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции в части представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера первым заместителем губернатора Новосибирской области Юрием Петуховым», — рассказали в прокуратуре НСО.


Автор обращения сообщил «о якобы допущенных нарушениях закона» при заполнении справки о доходах Юрием Петуховым и просил прокуроров проверить полноту и достоверность сведений.


На информацию об имуществе замгубернатора НСО Юрия Петухова в апреле обратил внимание Фонд борьбы с коррупцией — организация заявила, что обнаружила у чиновника незадекларированные квартиру и три иномарки.


«Как показала проверка, на основании договора коммерческого найма Юрию Петухову в 2014 году действительно была предоставлена в срочное возмездное владение и пользование квартира. Эти сведения на отчетную дату (31 декабря 2014 года) были отражены им в справке о доходах за 2014 год. Поскольку по состоянию на 31 декабря 2015 года квартира выбыла из его владения, информация в справке о доходах за 2015 год им обоснованно не указана», — сообщили в прокуратуре НСО.


Кроме того, уточнили в прокуратуре, что в собственности у Петухова нет автомобилей, а информация о машине супруги замгубернатора указана в справках о доходах.


«Таким образом, являются недостоверными и необоснованными доводы обращения о ненадлежащем исполнении Юрием Петуховым обязанности по представлению сведений об имуществе. Оснований для вмешательства органов прокуратуры нет», — заключили в областной прокуратуре.

Ксения Евдокимова
Фото из архива НГС

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