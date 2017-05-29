В Новосибирске начали проектировать новый Красный проспект для прогулок и без парковок

В пятницу, 26 мая, состоялся проектный семинар по разработке концепции благоустройства части Красного проспекта — архитекторы и общественники представили своё видение главного городского бульвара.







Проект предполагает благоустройство Красного проспекта от пл. Ленина до набережной





«Красный проспект — территория, безусловно, знаковая для города: главная улица — она и есть главная улица, — объяснил архитектор, советник мэра Новосибирска Александр Ложкин. — В этом смысле очень приятно, что Красный проспект был выбран московскими экспертами КБ Strelka для проработки в рамках пилотного проекта разработки благоустройства общественных пространств в 40 городах России».







Напомним, в Новосибирске конструкторское бюро также работает над проектом благоустройства набережной, первый этап которого должен быть реализован уже в 2017 году, концепцией пешеходной зоны на ул. Ленина от пр. Димитрова до пл. Ленина, а также над проектом дисперсного парка на Затулинке. Александр Ложкин подчеркнул, что финансирование работ ведётся из федерального бюджета.







Как отметил главный архитектор проектов КБ Strelka Ежи Станкевич, часть Красного проспекта от пл. Ленина до набережной рассматривается в качестве связующего пешеходного звена между двумя разрабатываемыми территориями. Между тем эксперты отмечают, что в нынешнем состоянии проспект такой функции практически не выполняет.





«Бульвар — некое протяжённое направление, по которому ходят люди, а под сенью дерев должна быть рекреация. У нас мы видим променад — он есть. Но он пустой. Передвигаться можно, но никто там не передвигается, — заметила архитектор, директор Сибирского центра содействия архитектуре Татьяна Иваненко. — Получается, мы имеем на сегодняшний день фиктивно-демонстративный бульвар, который как бы бульвар, но как-то не очень хорошо функционирует как бульвар».







Основная причина, по мнению экспертов, — «пунктирность» бульвара, который постоянно прерывается автомобильными проездами, а в части от ул. Коммунистической до ул. Свердлова — автопарковкой. В отдельных местах переход из одной части бульвара в другую вообще невозможен, а связь бульвара с набережной весьма условна.







Специалисты КБ Strelka представили предварительную концепцию благоустройства, которая затем будет скорректирована с учётом замечаний общественников и экспертов, после чего ляжет в основу технического задания и последующего проекта благоустройства.







По результатам мероприятия в первоначальную концепцию будут внесены изменения





Концепция, помимо собственно бульвара Красного проспекта, также включает прилегающие территории — скверы и парки как места притяжения горожан. «Мы начинаем с пл. Ленина, идём вниз, вбираем в себя те общественные пространства, площади, которые являются неотъемлемой частью территории, и выходим к набережной, захватывая всю развязку — там достаточно большая работа, с нашей точки зрения, должна быть проведена по оптимизации и количества полос, и задействования пустых пространств как под эстакадой, так и между разворотными частями проезжей части», — рассказал Ежи Станкевич.







По оценке архитекторов, само наличие такой крупной развязки в центре города, как развязка на пл. инженера Будагова, — не совсем правильное решение. В числе предложений КБ Strelka — создание регулируемого перекрёстка под эстакадой и задействование неиспользуемых сегодня пространств.







По словам Александра Ложкина, разработка концепций благоустройства для центральной части города позволит создать если не полноценную сеть велодорожек, то хотя бы «ниточку этой сети». Сегодня, отметили эксперты, Красный проспект функционирует с приоритетом личных автомобилей над пешеходным и велодвижением.





«При оптимизации ширины дорожного полотна от 3,75 до 3,25 м можно найти дополнительное место для велодорожек, не уменьшая ни ширины тротуара, ни ширины бульвара — так было сделано в Москве достаточно успешно, не вызвало возмущения жителей, так как [ширина] тротуара только увеличивалась», — заметил Ежи Станкевич.







Дополнительно в КБ Strelka разрабатывают дизайн-код вывесок, который уже внедрён в Саратове. «Первые этажи традиционно задействованы коммерчески — там [должна быть] вся реклама, которая складывается в полосу над витринами вдоль фасада, не нарушая общей композиции здания, но отвечая требованиям коммерческих организаций», — объяснил Станкевич.







Благоустройство Красного проспекта должно включить в себя и прилегающие территории — площади и скверы





Участники семинара обратили внимание на то, что несмотря на «зелёность» центральной части проспекта, он остаётся довольно сложной территорией с точки зрения экологии. В связи с этим они предложили ввести ограничение скорости проходящего трафика и добавить на бульвар кустарники и деревья. Кроме того, многие обратили внимание на «визуальный шум» — многочисленные рекламные конструкции, которые зачастую мешают свободному передвижению пешеходов. Также рекомендовано было рассмотреть возможность закрытия пересекающих бульвар проездов с организацией на образовавшихся площадках зон отдыха с клумбами и лавочками.





Кроме того, горожане предложили запретить парковку на пл. Ленина и организовать на её месте общественное пространство с мобильными элементами, которые можно было бы убирать на время проведения масштабных городских мероприятий. При этом они согласились с тем, что автомобили в центре города никто не отменял, и предложили провести отдельный семинар, на котором будет рассмотрена возможность переноса парковочных мест на другие улицы.





Все предложения, озвученные общественниками, будут учтены в разработке концепции. Окончательный вариант архитекторы планируют представить на суд общественности через месяц.







«Финансирование будет определяться по итогам того, как мы выполним программу 2017 года, насколько мы сможем сделать набережную, с каким качеством, как мы её предъявим, насколько будут сделаны другие общественные пространства, — говорит Александр Ложкин. — На сегодняшний день Новосибирск входит в группу лидеров по реализации программы благоустройства, он разделил с 3 другими регионами 2-е место. Мы сегодня находимся в процессе, есть определённые точки, проведены обсуждения с жителями — это тоже показатель. Наша задача — не потерять этот темп».