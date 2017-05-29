На берег Обского моря выбросило сотни красивых фиолетовых моллюсков

Моллюски на берегу Обского моря. Фото Екатерины Турук
Моллюски на берегу Обского моря. Фото Екатерины Турук

Новосибирцы удивились небывалому количеству фиолетовых моллюсков на берегу Обского водохранилища, которых ошибочно считали улитками, — ученые предполагают, что причиной могло стать снижение уровня воды.


Жители Новосибирска массово размещают фотографии моллюсков на берегу Обского моря — на снимках пляжи водохранилища усыпаны сотнями фиолетовых раковин, многие из горожан называют их улитками.


В соцсетях новосибирцы пишут, что их пугает такое количество раковин. Фото Дмитрия Подольного
В соцсетях новосибирцы пишут, что их пугает такое количество раковин. Фото Дмитрия Подольного


Как объяснила НГС.НОВОСТИ старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН, кандидат биологических наук Елена Сербина, судя по фото, на берег выбросило пресноводных брюхоногих моллюсков под названием «живородящая лужанка» (лат. Viviparus viviparus), и называть их улитками ошибочно. 


«То, что погибло столько моллюсков — не есть хорошо. Те же рыбы с удовольствием их кушают и птицы — в них много кальция, это белковая пища. Выбрасываться на берег, как киты, они не будут. Они могут оказаться на берегу из-за изменения течений или сильного и резкого снижения уровня (сброса) воды», — пояснила биолог.


Вероятно, всему виной резкое снижение уровня воды. Фото Екатерины Турук
Вероятно, всему виной резкое снижение уровня воды. Фото Екатерины Турук


По словам эксперта, плохая экология и качество воды вряд ли могли стать причинами столь массового выброса моллюсков, однако она отметила, что эта тема — для «отдельной научной работы». 


Живородящая лужанка живёт в реках, но избегает особенно быстрого течения, встречается в затонах рек, реже — в водохранилищах и озерах, добавила Елена Сербина. Моллюски держатся на песке, иле и камнях, на иловатом или илистом дне, местами встречаются массами. Питаются лужанки илом и содержащимися в нем животными организмами.


Фото Екатерины Осокиной
Фото Екатерины Осокиной


«Благодаря водному дыханию лужанки очень чувствительны к качеству воды и при неблагоприятных условиях погибают гораздо скорее, чем прудовики и катушки (легочные улитки), однако остаются на дне водоемов», — рассказала биолог. 


Ранее жителей Новосибирска напугали сотни мертвых раков на берегу Оби возле Димитровского моста и возмутили тысячи выброшенных краснокнижных черепах, по смерти которых не удалось добиться возбуждения уголовного дела.

Мария Морсина
Фото Екатерины Турук (1, 3), Дмитрия Подольного (2), Екатерины Осокиной (4)

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