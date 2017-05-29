На берег Обского моря выбросило сотни красивых фиолетовых моллюсков

Моллюски на берегу Обского моря. Фото Екатерины Турук

Новосибирцы удивились небывалому количеству фиолетовых моллюсков на берегу Обского водохранилища, которых ошибочно считали улитками, — ученые предполагают, что причиной могло стать снижение уровня воды.





Жители Новосибирска массово размещают фотографии моллюсков на берегу Обского моря — на снимках пляжи водохранилища усыпаны сотнями фиолетовых раковин, многие из горожан называют их улитками.







В соцсетях новосибирцы пишут, что их пугает такое количество раковин. Фото Дмитрия Подольного





Как объяснила НГС.НОВОСТИ старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН, кандидат биологических наук Елена Сербина, судя по фото, на берег выбросило пресноводных брюхоногих моллюсков под названием «живородящая лужанка» (лат. Viviparus viviparus), и называть их улитками ошибочно.







«То, что погибло столько моллюсков — не есть хорошо. Те же рыбы с удовольствием их кушают и птицы — в них много кальция, это белковая пища. Выбрасываться на берег, как киты, они не будут. Они могут оказаться на берегу из-за изменения течений или сильного и резкого снижения уровня (сброса) воды», — пояснила биолог.







Вероятно, всему виной резкое снижение уровня воды. Фото Екатерины Турук





По словам эксперта, плохая экология и качество воды вряд ли могли стать причинами столь массового выброса моллюсков, однако она отметила, что эта тема — для «отдельной научной работы».







Живородящая лужанка живёт в реках, но избегает особенно быстрого течения, встречается в затонах рек, реже — в водохранилищах и озерах, добавила Елена Сербина. Моллюски держатся на песке, иле и камнях, на иловатом или илистом дне, местами встречаются массами. Питаются лужанки илом и содержащимися в нем животными организмами.







Фото Екатерины Осокиной





«Благодаря водному дыханию лужанки очень чувствительны к качеству воды и при неблагоприятных условиях погибают гораздо скорее, чем прудовики и катушки (легочные улитки), однако остаются на дне водоемов», — рассказала биолог.







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