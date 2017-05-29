В Новосибирске начали продавать мороженое со вкусом берёзового сока

Патриотическое мороженое
Патриотическое мороженое

Пользователи соцсетей заметили, что в новосибирских киосках бренда «Славица» появился фруктовый лёд со вкусом берёзового сока.


НГС.НОВОСТИ связались с производителем мороженого в Набережных Челнах — там подтвердили, что мороженое со вкусом берёзового сока — новинка этого года. Стоит такое лакомство 10 руб.


Попробовавшие говорят, что берёзовое мороженое очень сладкое
Попробовавшие говорят, что берёзовое мороженое очень сладкое


Попробовавшая мороженое жительница Новосибирска Анна Волки рассказала НГС.НОВОСТИ, что вкус ей не понравился. «Купила из любопытства, была разочарована, так как березового вкуса не ощутила (а я по весне-то [пью] берёзовый сок). Этот лёд оказался невыносимо сладким, пришлось сдаться и выбросить его на половине», — рассказала девушка.


Напомним, ранее «Славица» запомнилась горожанам благодаря запуску нового мороженого под названием «Обамка».


Настоящие поклонники берёзового сока в Новосибирске весной могли обойтись и без мороженого — напиток можно было купить на многих рынках.

Наталья Гредина
Фото Анны Волки

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