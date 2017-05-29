«Все этапы мне дались нелегко»: сибирячка победила в многочасовой гонке в лесу и воде

Марина Абилдаева — вторая слева, главный судья соревнований Людмила Воронова — вторая справа

28 мая в Новосибирске прошло открытое первенство города по кросс-кантри триатлону — последовательной гонке в бассейне, на велосипедной трассе и на беговой дистанции.







На соревнования в Советский район приехали 204 участника из 12 городов Сибири — в женской гонке победительницей стала жительница Новосибирска Марина Абилдаева.







«Прошедшие соревнования — не вполне обычный триатлон, потому что плавательный этап проводится не на открытой воде с массовым стартом, а в бассейне с отдельными заплывами; затем, после вынужденного перерыва, спортсмены стартуют на велоэтап в таком порядке и с таким промежутком времени, с каким они финишировали в бассейне. Дистанция: 750 м — плавание, 20 км — велосипед, 5 км — бег. По характеру трассы — это кросс-кантри триатлон, потому что не по асфальту, а по пересеченной местности в лесу. Мой результат: 1 час 31 минуты 27 секунд (13:06 — плавание, 54:30 — велосипед, 22:33 — бег)», — рассказала НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети Марина.







Участники соревнований должны были проплыть по 750 метров

По словам Марины, на её дистанции были 14 спортсменок. «Все этапы мне дались нелегко. Даже на плавании я гребла с трудом и дышала тяжело. Велосипедный этап физически проще, потому что он предполагает секунды отдыха на спусках, но он сложен для меня технически. Бег труден тем, что он в конце, когда организм уже измотан. Тут надо взять волю в кулак и терпеть до финиша», — добавила победительница.







Марина Абилдаева отметила, что участвует в триатлоне 4-й раз. «Этот вид спорта привлекает меня своей многогранностью, своей полнотой используемых возможностей организма.







В нём побеждают не узкие специалисты, а универсалы.







Плаванием долгое время я занималась в СДЮШОР, велосипед никогда особо не тренировала, а бегом стала заниматься сама, и в последние годы он меня сильно увлек — ведь он самый простой и естественный вид спорта, для которого практически ничего не надо», — рассказала она.







Судила соревнования Людмила Воронова, известная своим участием в 15-часовой гонке самых тяжёлых спортивных соревнований в мире Ironman.







По информации от Вороновой, в личном первенстве среди мужчин победил Павел Андреев из Красноярска, чемпион мира по зимнему триатлону.







... преодолеть 20 км на велосипеде





Кроме того, в этом году было рекордное количество детей среди участников, передают организаторы. 52 начинающих спортсмена финишировали на дистанции детского и малого триатлона.





Самые юные (с 6 лет) стартовали в бассейне на дистанции 50 м, затем через два часа в университетском лесу уходили на 2 км велоэтапа, после чего отправлялись на последний беговой этап в 500 м. Победителем среди мальчиков стал новосибирец Александр Салапанов, с результатом 12,5 минут. Среди девочек первой закончила дистанцию Таисия Анженко из Новосибирска, уступив Александру всего минуту.





У детей в группе 12–14 лет была дистанция 300 м по воде, 5 км на велосипеде и 2 км бегом — здесь победили томичи Елизавета Никул и Роман Никитин.





Детский триатлон



