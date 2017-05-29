«Все этапы мне дались нелегко»: сибирячка победила в многочасовой гонке в лесу и воде

Марина Абилдаева — вторая слева, главный судья соревнований Людмила Воронова — вторая справа
Марина Абилдаева — вторая слева, главный судья соревнований Людмила Воронова — вторая справа

28 мая в Новосибирске прошло открытое первенство города по кросс-кантри триатлону — последовательной гонке в бассейне, на велосипедной трассе и на беговой дистанции.


На соревнования в Советский район приехали 204 участника из 12 городов Сибири — в женской гонке победительницей стала жительница Новосибирска Марина Абилдаева.


«Прошедшие соревнования — не вполне обычный триатлон, потому что плавательный этап проводится не на открытой воде с массовым стартом, а в бассейне с отдельными заплывами; затем, после вынужденного перерыва, спортсмены стартуют на велоэтап в таком порядке и с таким промежутком времени, с каким они финишировали в бассейне. Дистанция: 750 м — плавание, 20 км — велосипед, 5 км — бег. По характеру трассы — это кросс-кантри триатлон, потому что не по асфальту, а по пересеченной местности в лесу. Мой результат: 1 час 31 минуты 27 секунд (13:06 — плавание, 54:30 — велосипед, 22:33 — бег)», — рассказала НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети Марина.


Участники соревнований должны были проплыть по 750 метров
Участники соревнований должны были проплыть по 750 метров

По словам Марины, на её дистанции были 14 спортсменок. «Все этапы мне дались нелегко. Даже на плавании я гребла с трудом и дышала тяжело. Велосипедный этап физически проще, потому что он предполагает секунды отдыха на спусках, но он сложен для меня технически. Бег труден тем, что он в конце, когда организм уже измотан. Тут надо взять волю в кулак и терпеть до финиша», — добавила победительница.


Марина Абилдаева отметила, что участвует в триатлоне 4-й раз. «Этот вид спорта привлекает меня своей многогранностью, своей полнотой используемых возможностей организма.


В нём побеждают не узкие специалисты, а универсалы.


Плаванием долгое время я занималась в СДЮШОР, велосипед никогда особо не тренировала, а бегом стала заниматься сама, и в последние годы он меня сильно увлек — ведь он самый простой и естественный вид спорта, для которого практически ничего не надо», — рассказала она.


Судила соревнования Людмила Воронова, известная своим участием в 15-часовой гонке самых тяжёлых спортивных соревнований в мире Ironman.


По информации от Вороновой, в личном первенстве среди мужчин победил Павел Андреев из Красноярска, чемпион мира по зимнему триатлону.


... преодолеть 20 км на велосипеде
... преодолеть 20 км на велосипеде


Кроме того, в этом году было рекордное количество детей среди участников, передают организаторы. 52 начинающих спортсмена финишировали на дистанции детского и малого триатлона.


Самые юные (с 6 лет) стартовали в бассейне на дистанции 50 м, затем через два часа в университетском лесу уходили на 2 км велоэтапа, после чего отправлялись на последний беговой этап в 500 м. Победителем среди мальчиков стал новосибирец Александр Салапанов, с результатом 12,5 минут. Среди девочек первой закончила дистанцию Таисия Анженко из Новосибирска, уступив Александру всего минуту.


У детей в группе 12–14 лет была дистанция 300 м по воде, 5 км на велосипеде и 2 км бегом — здесь победили томичи Елизавета Никул и Роман Никитин.


Детский триатлон
Детский триатлон


Елена Громкова
Фото предоставлено Мариной Абилдаевой (1), Николая Яковлева (2–4)

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