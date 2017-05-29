В Центральном парке поставят новые фонари и скамейки за 14 миллионов

Главный вход в Центральный парк
Главный вход в Центральный парк

Администрация новосибирского Центрального парка решила сделать новые дорожки и заменить фонари.


На реконструкцию наружного освещения и благоустройство администрация ПКиО «Центральный» потратит 14,5 млн руб., говорится в документации на сайте zakupi.gov.ru. Подрядчика выберут 5 июня, все работы в парке он должен будет сделать за месяц после заключения контракта.


Подрядчик должен демонтировать 135 старых фонарей и поставить в парке новые, убрать старые деревья и выкорчевать пни, заменить почти 4 тыс. кв. м асфальта на дорожках и тротуарах, а также сделать бортики.


В рамках этих работ подрядчики поставят фонари высотой 3,5 м на черной или цвета темного шоколада стальной опоре с двумя плафонами из светорассеивающего антивандального пластика.


Новые фонари, которые поставят в Центральном парке
Новые фонари, которые поставят в Центральном парке

Глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова в разговоре с НГС.НОВОСТИ напомнила, что в прошлом году впервые за 14 лет в Центральном парке заменили асфальт на нескольких основных аллеях, ведущих от колонн главного входа в направлении перекрёстка ул. Фрунзе – Каменской.


«В этом году сделаем входные дорожки, входную часть восстанавливаем, каким был Центральный парк раньше, полностью делаем новое освещение, меняем скамейки», — рассказала Анна Терешкова. Она добавила, что благоустройства парка продолжится и в следующем году.

Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова (1), из документации на сайте zakupki.gov.ru (2)

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