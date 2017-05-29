Новосибирск попал в топ-20 городов с самыми дорогими общественными туалетами

Вход в общественный туалет в новосибирском метро
Вход в общественный туалет в новосибирском метро

Статистики посчитали средние цены в общественных уборных разных городов России — в Новосибирске они в 2,5 раза меньше, чем в Москве.


Рейтинг городов по индексу цен на общественные туалеты опубликовал журнал «Русский репортёр» со ссылкой на данные Росстата.


Новосибирск занял в рейтинге 19-ю строчку — в среднем поход в общественную уборную обходится новосибирцам в 15,5 руб.


Самые дорогие туалеты — в Москве, где средняя цена на эту услугу достигает 39,8 руб. На 2-м месте — Волхов (30 руб.), а на 3-м — Петрозаводск (24,5 руб.). Самые дешёвые туалеты работают в иркутском Усть-Илимске (4,6 руб.), Махачкале (5 руб.) и алтайском Рубцовске (5,6 руб.). В Сибири уборные дороже, чем в Новосибирске, работают только в Томске (18,6 руб.) и Чите (15,8 руб.).


Составители рейтинга оценили по индексу туалета доступность городской среды для местных жителей. К примеру, в Новосибирске среднемесячной зарплаты в 30,1 тыс. руб. хватит на 1942 посещения туалета, тогда как в Москве — на 1854 посещений, в Казани — на 2700, а в Усть-Илимске — на 10 775.


По данным справочника 2ГИС, на территории Новосибирска работают 248 общественных туалетов, в том числе на станциях метро «Красный проспект», «Площадь Ленина» и «Площадь Маркса», где они стоят 10 руб.


Напомним, ранее журнал «Русский репортёр» поместил Новосибирск на 6-е место в рейтинге российских мегаполисов.

Кирилл Шматков
Фото Густаво Зырянова

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