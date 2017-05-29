Лето начнётся с дождей и прохлады

Лето начнётся с дождей и прохлады

Перед наступающим летом погода в Новосибирской области испортится, а 1 июня воздух прогреется только до 23 градусов.


«Погода будет меняться, это связано с тем, что через территорию юга Западной Сибири будут проходить системы фронтов, связанные с циклоном, который сформировался над районом Средней Азии. Завтра ожидается прохождение центра циклона через западные районы НСО, в связи с чем мы ожидаем по этой территории сильные дожди. По остальной территории НСО, особенно завтра днём, будут дожди от небольших до умеренных, грозы и усиление ветра, днем 5–10 м/с, в порывах до 20 м/с», — рассказала начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.


Ночью будет тепло — 12–17 градусов, а днём 30 мая только по юго-востоку области будет 25–30 градусов, на остальной территории — от 20 до 25 градусов.


«Последующие двое суток неустойчивый характер погоды сохранится, будут преобладать облачная с прояснениями погода, дожди, грозы», — отметила Лапчик, добавив, что ветер будет дуть на фоне холодных фронтов.


Температура ночью 31 мая опустится до 9–14 градусов, а по северо-западу до +2 … +7, а днём будет не выше 20 градусов.


«Первого числа температурный фон в дневные часы немного повысится, а в отдельных районах по области пройдут грозовые дожди. Днём температурный фон составит 18–23 градуса, но при этом ночью будет от 3–8 местами до 13 градусов тепла», — заключила Анна Лапчик.


На прошлой неделе погода радовала новосибирцев летним теплом — посмотреть, как жители города провели жаркий день, можно в этом материале.

Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

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