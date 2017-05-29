Новосибирцы спасли скулящую собаку с пулей в голове

Чтобы обнаружить травму пса, врачи делали МРТ

27 мая прохожие обнаружили раненую собаку в подвале дома по ул. Тургенева, 227 в Октябрьском районе. При обследовании у собаки оказалась свинцовая пуля в голове.







«Мне позвонила женщина, рассказала, что в углублении подвала 5-этажного дома лежит пес, который воет и не встает. Мы думали, что у него переломаны лапы. Она отправила его в клинику.





Врачи думали сперва, что его укусил клещ, потому что видимых признаков [повреждений] не было. Только после прохождения МРТ стало понятно, что у собаки находится свинцовая пуля в голове»,





— рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ зоозащитница Инга Лебедева.





Врачи ветклиники пояснили, что пуля, скорее всего, вошла через ухо и осталась в мозге. При этом хирургические вмешательство не нужно — пуля не мешает, животное нормально взаимодействует, только у пса нарушена координация.







Сейчас собаке нужно пройти курс антибиотиков и противовоспалительных, пропить цикл лекарств, влияющих на координацию. Затем волонтер Инга Лебедева займется поиском новых хозяев для собаки.





Напомним, в конце апреля новосибирские зоозащитники спасли годовалую лайку с покалеченными лапами, которую хозяин собирался застрелить.