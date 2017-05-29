Новосибирцы спасли скулящую собаку с пулей в голове

Чтобы обнаружить травму пса, врачи делали МРТ
Чтобы обнаружить травму пса, врачи делали МРТ

27 мая прохожие обнаружили раненую собаку в подвале дома по ул. Тургенева, 227 в Октябрьском районе. При обследовании у собаки оказалась свинцовая пуля в голове.


«Мне позвонила женщина, рассказала, что в углублении подвала 5-этажного дома лежит пес, который воет и не встает. Мы думали, что у него переломаны лапы. Она отправила его в клинику.


Врачи думали сперва, что его укусил клещ, потому что видимых признаков [повреждений] не было. Только после прохождения МРТ стало понятно, что у собаки находится свинцовая пуля в голове»,


— рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ зоозащитница Инга Лебедева.


Врачи ветклиники пояснили, что пуля, скорее всего, вошла через ухо и осталась в мозге. При этом хирургические вмешательство не нужно — пуля не мешает, животное нормально взаимодействует, только у пса нарушена координация.


Сейчас собаке нужно пройти курс антибиотиков и противовоспалительных, пропить цикл лекарств, влияющих на координацию. Затем волонтер Инга Лебедева займется поиском новых хозяев для собаки.


Напомним, в конце апреля новосибирские зоозащитники спасли годовалую лайку с покалеченными лапами, которую хозяин собирался застрелить.

Мария Шевлягина
Фото Инги Лебедевой

Прочтений: 7814
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (88)88
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено