Спасатели выловили из реки Иня тело 23-летнего парня

Тело было обнаружено возле берега реки Иня, недалеко от ул. Физкультурная

Днем 28 мая спасатели МАСС выловили в реке Иня в Первомайском районе тело 23-летнего мужчины.





Тело было обнаружено в воде недалеко от берега реки Иня в районе ул. Физкультурная.





«Мужчина был одет в спортивную одежду, на теле не было выявлено следов насильственной смерти», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по НСО Алексей Максименко. Он отметил, что ранее мужчина не был объявлен в розыск, родные погибшего уже опознали молодого человека.







Сейчас следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины — следственный отдел по Первомайскому району проводит проверку.







Напомним, неделей ранее под Новосибирском найдено тело пропавшего в начале февраля 15-летнего Дмитрия Гудовского.

