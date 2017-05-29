Спасатели выловили из реки Иня тело 23-летнего парня

Тело было обнаружено возле берега реки Иня, недалеко от ул. Физкультурная
Тело было обнаружено возле берега реки Иня, недалеко от ул. Физкультурная

Днем 28 мая спасатели МАСС выловили в реке Иня в Первомайском районе тело 23-летнего мужчины.


Тело было обнаружено в воде недалеко от берега реки Иня в районе ул. Физкультурная.


«Мужчина был одет в спортивную одежду, на теле не было выявлено следов насильственной смерти», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по НСО Алексей Максименко. Он отметил, что ранее мужчина не был объявлен в розыск, родные погибшего уже опознали молодого человека.


Сейчас следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины — следственный отдел по Первомайскому району проводит проверку.


Напомним, неделей ранее под Новосибирском найдено тело пропавшего в начале февраля 15-летнего Дмитрия Гудовского.

Мария Шевлягина
Фото Татьяны Фатеевой

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