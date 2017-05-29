Режиссёр из Новосибирска получил приз жюри на Каннском фестивале

В новом фильме Звягинцева описывается история супружеской пары, которая переживает тяжёлый развод

Режиссёр из Новосибирска Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля-2017 за новый фильм «Нелюбовь».







70-й Каннский международный кинофестиваль проходил с 17 по 28 мая. Российский режиссер Андрей Звягинцев, выросший в Новосибирске, получил приз жюри фестиваля за новый фильм «Нелюбовь», сообщается на сайте Каннского фестиваля-2017.







Обладателем «Золотой пальмовой ветви» стал режиссер из Швеции Рубен Эстлунд — он выставил на конкурс картину «Квадрат», рассказывающую о кураторе музея, который ищет свой украденный мобильник.







Победителем Гран-при стал французский режиссёр Робен Кампийо, который представил на суд жюри свою картину «120 ударов в минуту». В фильме рассказывается о парижских активистах начала 90-х годов, которые информируют французов о СПИДе.







Картина Звягинцева «Нелюбовь» завоевала приз жюри и вызвала восторженные отклики публики. В фильме описывается история супружеской пары, которая переживает тяжелый развод — в этот момент пропадает 12-летний сын главных героев, их сыграли Марьяна Спивак и Алексей Розин.





«Любая награда на фестивале такого уровня это безусловно признание твоей заслуги, твоей группы. Я не устаю повторять, что фестиваль класса А, такой, как Канны, это невероятный трамплин, прыжок вверх для картины. Для тебя это дает невероятные шансы для продолжения движения», - поделился Звягинцев на пресс-конференции в Каннах.







Ранее сотрудники кинотеатра «Победа» сообщали, что Звягинцев приедет в родной город в день старта показов нового фильма «Нелюбовь», который намечен на 1 июня.

Трейлер фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева





