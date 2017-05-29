Двух риэлторов приговорили к серьезным срокам за хищение 26 миллионов

Основная часть квартир, фигурирующих в деле, находилась на Закаменском жилмассиве (на фото)
Основная часть квартир, фигурирующих в деле, находилась на Закаменском жилмассиве (на фото)

В Новосибирске вынесли приговор руководителям агентства недвижимости ООО «Регион-Сибирь».


В общей сложности с ноября 2011 года по октябрь 2014 года они обманули семерых клиентов и похитили у них больше 26 млн руб.


«Основная часть квартир, [которые хотели приобрести потерпевшие], по договорам долевого участия, находилась на Закаменском жилмассиве, застройщик — "Неоград-Инвест", еще 1 квартира — в старом жилом доме на ул. Кирова», — пояснил НГС.НОВОСТИ старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.


Октябрьский районный суд признал 45-летнего Владимира Рожкова и его 53-летнюю сестру Светлану Старицкую виновными в мошенничестве в особо крупном размере ( ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.


По данным прокуратуры, клиенты обращались в агентство к Рожкову и Старицкой для приобретения квартир — от имени фирмы заключались договоры на приобретение жилья, но обязательства по ним не были выполнены. Полученные деньги работники агентства тратили на личные цели — погашали кредитные обязательства, тратили деньги на оплату труда сотрудников, пояснили в пресс-службе.


Рожкова за совершение 6 преступлений приговорили к 7 годам лишения свободы, а Старицкую за 3 преступления — к 4,5 годам. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима, передали в надзорном ведомстве. Приговор пока не вступил в законную силу. 


В прокуратуре НГС.НОВОСТИ уточнили, что Владимир Рожков частично признал свою вину в преступлениях, Светлана Старицкая — нет.

 

В обеспечение гражданских исков потерпевших суд арестовал имущество Рожкова и Старицкой общей стоимостью 19,5 млн руб. (автотехнику, квартиры, земельные участки, ювелирные изделия).


Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «Регион-Сибирь» была зарегистрирована в 1995 году в Октябрьском районе Новосибирска по ул. Гаранина, 13, кв. 19. Светлана Старицкая являлась директором агентства, Владимир Рожков — учредителем. В сентябре прошлого года компания прекратила работу.


По информации «СПАРК-Интерфакс» Владимир Рожков также владел долями в компаниях ООО «Гамма» (45 %) и ООО «Капитал» (45 %) — обе находятся в стадии ликвидации. Также он владел долей (20 %) в Региональном инвестиционном консалтинговом центре, который, согласно выписке из ЕГРЮЛ, в 2014 году прекратил деятельность.


Светлана Старицкая, по данным «СПАРК», владеет фирмой ООО «Экономическая безопасность», также предоставляющей услуги на рынке недвижимости. Кроме того, она имеет доли в ООО «Сибнедра» и ООО «АЗИЯПРОМ», зарегистрированной на ул. Русской, 41.


Ранее НГС.НОВОСТИ писали, что ООО «Неоград-Инвест» с 2008 по 2013 годы заключил с гражданами 1400 договоров участия в долевом строительстве 6 многоквартирных жилых домов по ул. 5-я Кирпичная Горка — всего было собрано более 2 млрд руб., а дома остались недостроенными в разной степени готовности. В отношении бывших топ-менеджеров «Неоград-Инвеста» было возбуждено уголовное дело о хищении более 1 млрд руб. дольщиков «Закаменского». Для достройки жилого комплекса рядом с ТРЦ «Сибирский Молл» дольщикам пришлось создавать ЖСК.


Это далеко не первый случай, когда риэлторы присваивают себе деньги клиентов. В январе этого года суд также вынес приговор 54-летней Любови Сошкиной — гендиректору риэлторской компании «Сибирский город» — она присвоила себе 3,5 млн руб., переданных ей двумя клиентками.

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова

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