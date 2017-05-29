Новосибирские ботаники показали дерево с апельсинами и мандаринами на ветках

На «Дереве дружбы» одновременно растет несколько съедобных цитрусовых

В выходные в ботаническом саду Новосибирска показали оранжереи с редкими экзотическими растениями — новосибирцев удивило дерево, которое плодоносит тремя разными цитрусовыми.





Как рассказала НГС.НОВОСТИ экскурсовод тропических оранжерей ботсада СО РАН Ирина Кулманакова, на экскурсию, которая прошла 27 мая, пришли более 120 взрослых и детей. Им показали закрытые оранжереи, в которых растут тропические и экзотические растения. Среди них — дикий банан, плоды которого несъедобны, так как содержат большие чёрные косточки, бразильский фиолетовый цветок бугенвиллия, цветущая стрелиция и многие другие.







Одним из растений, которые больше всего удивили экскурсантов, стало «Дерево дружбы» — на его ветках одновременно растут мандарины, лимоны, апельсины, грейпфруты, шеддок и другие цитрусовые.





«Дерево дружбы» всегда удивляет экскурсантов





«В природе таких деревьев нет. Это "Дерево дружбы". Его сделал человек с помощью прививки — это сращивание одного дерева с другим. На цитрусовых могут расти только цитрусовые, на яблонях — только яблоки. На дерево грейпфрута были привиты другие растения. Этому дереву более 45 лет, растёт и плодоносит круглый год», — объяснила она.





Мандарины, лимоны и другие фрукты растут на разных ветках





В автобусе по дороге в ботсад сотрудники Музея Новосибирска рассказали экскурсантам интересные факты об истории города, Академгородка и затоплении старого Бердска.





В ботсаду представлена коллекция растений из дикой природы, далекой от сибирской





Экскурсии по оранжереям ботсада СО РАН проводят по вторникам, средам, четвергам и субботам круглый год, кроме июля и августа. На экскурсию можно записаться на сайте Музея Новосибирска или в самом ботсаду.





В коллекции ботсада — деревья, кусты, цветы, в том числе исчезающие виды и гибриды





Напомним, цветы и насекомые в новосибирском ботсаду ожили в этом году в середине апреля.

