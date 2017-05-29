Грузовые вагоны сошли с рельсов у вокзала Новосибирск-Главный

В 2 км от станции Новосибирск-Главный у грузового поезда сошли с рельсов 4 вагона
В 2 км от станции Новосибирск-Главный у грузового поезда сошли с рельсов 4 вагона

Вечером 28 мая в 2 км от станции Новосибирск-Главный 4 вагона грузового поезда сошли с рельсов.


«4 последних вагона грузового поезда, состоящего из 7 гружённых стройматериалами вагонов, на 48-м соединительном пути сошли с рельсов», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ инспектор по особым поручениям отделения информации УТ МВД России по СФО Артём Аверин.


Инцидент произошел в 17:00 на железнодорожном пути необщего пользования перегона станции Новосибирск-Главный – Новосибирск-Товарный.


Сотрудники транспортной полиции проводят проверку на месте происшествия.


Напомним, ранее трамвай маршрута № 15 сошел с рельсов на кольце на пл. Маркса в Новосибирске.

Мария Шевлягина
Фото Александра Ощепкова

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