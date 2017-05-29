Грузовые вагоны сошли с рельсов у вокзала Новосибирск-Главный
Вечером 28 мая в 2 км от станции Новосибирск-Главный 4 вагона грузового поезда сошли с рельсов.
«4 последних вагона грузового поезда, состоящего из 7 гружённых стройматериалами вагонов, на 48-м соединительном пути сошли с рельсов», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ инспектор по особым поручениям отделения информации УТ МВД России по СФО Артём Аверин.
Инцидент произошел в 17:00 на железнодорожном пути необщего пользования перегона станции Новосибирск-Главный – Новосибирск-Товарный.
Сотрудники транспортной полиции проводят проверку на месте происшествия.
Напомним, ранее трамвай маршрута № 15 сошел с рельсов на кольце на пл. Маркса в Новосибирске.
Мария Шевлягина
Фото Александра Ощепкова
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