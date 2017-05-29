Федеральную трассу под Новосибирском перекрыли из-за горящей фуры

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Фото с места происшествия
Фото с места происшествия

Утром 29 мая на трассе под Новосибирском начался пожар после того, как протёк  большегруз с битумом.


В пресс-службе ГУ МЧС по НСО сообщили, что пожар на трассе в Болотнинском районе недалеко от Мошковского начался в 10:15 — огонь тушат до сих пор.


«По предварительным данным, произошло возгорание грузового автомобиля, огонь от которого стремительно перекинулся на придорожное кафе и припаркованные рядом автомобили. Из ближайших подразделений к месту стягиваются дополнительные силы и средства. Угрозы соседним населенным пунктам нет.


Предположительно, развитию пожара способствовал розлив лакокрасочной продукции, перевозимой большегрузом, которая по склону стекла к придорожному кафе»,


— рассказали в МЧС.

Огонь перекинулся на придорожное кафе
Огонь перекинулся на придорожное кафе


По информации «Сибуправтодора», из-за происшествия с 10:45 перекрыли участок федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь», км 89+800 – км 90+300 (Новосибирская область, Мошковский район). 


«Причина — разлив битума по проезжей части из-за разгерметизации фуры. Объезд — по грунтовой дороге через село Балта», — отметили в ведомстве.


«С 13:20 29 мая 2017 года открыт для движения транспорта участок федеральной автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" км 88 – км 90», — передает Сибуправтодор.


Возле места происшествия собралась пробка.


Пробка на месте происшествия
Пробка на месте происшествия


Сейчас открытое горение потушили, но спасатели на месте продолжают проливку и разбор конструкций.


«Трасса освобождена от большегруза, в район ЧП следует грейдер для ликвидации последствий разлива, после чего движение автотранспорта будет возобновлено», — добавили в пресс-службе ГУ МЧС.


Площадь возгорания составила около 600 кв. м, на пожаре работали 8 единиц техники и 24 человека. По оперативным данным, погибших нет, сообщает МЧС.


По предварительной информации, водитель госпитализирован, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


Елена Громкова
Фото 54.mchs.gov.ru (1), читателя НГС (2), скриншот yandex.ru/maps (3)

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