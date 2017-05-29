В Новосибирске выбрали королеву готов

Светлана Фрайман — 18-летняя готическая королева из Новосибирска

Поздно вечером 28 мая в Harat's pub на ул. Фрунзе в Новосибирске выбрали «Мисс Готику» — в необычном конкурсе красоты победила 18-летняя Светлана Фрайман.





Готическая вечеринка Cover Gothic Party впервые проходила в Harat's pub, но зрителей собралось много, и всё прошло «в очень душевной обстановке», рассказала организатор конкурса красоты Алиса Арефьева. «Победила участница, которая и лидировала в опросе — Светлана Фрайман», — сообщила организатор.







Сама победительница пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке «ВКонтакте», что сначала желающие голосовали за девушек в соцсети, а главную королеву готики выбрали уже в пабе. На первом этапе участниц было 11, а на финале зрители выбирали из 3 красавиц.





Светлана обошла 10 конкуренток в борьбе за титул самой красивой готической девушки города





В качестве призов победительнице достались профессиональная фотосессия в готическом образе и съёмка в фетиш-образе для афиши следующей готической вечеринки, набор украшений и бельевой комплект-сбруя.







О себе Светлана рассказала, что ей 18 лет и она собирается поступать в университет — сейчас девушка сдаёт ЕГЭ и хочет стать прокурором.







После победы на конкурсе Светлану ждёт ещё одно ответственное мероприятие — поступление в университет





«Готическая эстетика всегда была близка мне, а фотография — моё хобби, поэтому конкурс заинтересовал меня, но участвовать я не решалась. Только благодаря поддержке близких я решилась на этот шаг, и результат получился даже выше моих ожиданий», — призналась победительница.







Прошлой весной поклонники рок-музыки также выбрали свою королеву красоты на конкурсе «Мисс Metal Reborn» — победительницей стала пирсинг-мастер и человек-оркестр Элли Сун.

