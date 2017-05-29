Известный новосибирец попал под страшный камнепад в Грузии

Путешественники из Новосибирска попали под камнепад в горах Грузии

Новосибирский путешественник Алексей Камерзанов вместе с командой начал 3-й этап своего кругосветного путешествия на автомобилях.





Команда Камерзанова уже проехала Грузию и Турцию, а в конце лета отправится в Азербайджан, Иран, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Иорданию. Цель экспедиции — проехать весь мир на 3 внедорожниках Toyota Hilux и Toyota FJ Cruiser.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ расспросила Алексея о начале третьего этапа его кругосветки.





«Первая страна у нас была Грузия — одна из самых дружественных стран на постсоветском пространстве. Она тепло встречает, добрые люди, и даже когда мы заезжали в бедные, отдалённые села, местные всегда нам говорили: "Если у вас не получится проехать, вы, пожалуйста, обращайтесь, можете заночевать у нас"», — рассказывает Алексей.

Публикация от Alexey (@kamerzanov) Май 5 2017 в 4:19 PDT

Путешественники ехали по Грузии 14 дней, но, по словам Алексея, весна не самое лучшее время для такой поездки, потому что снег еще не до конца растаял — и проехать бывает невозможно.







«Несколько раз мы оказывались у закрытых горных перевалов, сначала поднимались выше 2000 метров и утыкались в снега, но об этом нам никто не мог сказать заранее, потому что местные жители обычно не знают», — рассказывает он.





В Верхней Сванетии команда попала в камнепад. Сначала путешественники просто увидели, что дорога завалена валунами.

Публикация от Alexey (@kamerzanov) Май 10 2017 в 10:51 PDT

«Мы на них забрались, один оказался с меня ростом, я отошел на 100 метров и увидел, что начался новый обвал и свалились камни раза в 2 больше, где-то размером с полмашины. Нам приходилось ехать по этой дороге, она там ещё местами осыпалась, потом произошло так, что дорогу полностью завалило на сутки», — вспоминает путешественник.







В Грузии команду ждала интересная встреча: год назад Алексею написала в Facebook Нино Чубинидзе, учительница математики из Кутаиси. Она приглашала путешественников в свой город и восхищалась их поездками, в этой экспедиции они заехали к ней в гости.

Публикация от Alexey (@kamerzanov) Май 9 2017 в 5:41 PDT

«Она волновалась, приносила нам вкусные подарки, мы проговорили полдня, она показывала нам Кутаиси, рассказывала обо всем, встречали её учеников. И ещё раз 5 нас останавливали местные жители и говорили: "Вау, мы вас видели, мы вас знаем, мы о вас читали". Все были готовы помочь, в любой момент что-то сделать для нас», — рассказывает Алексей.







Второй страной поездки была Турция. Путешественники поставили перед собой задачу проехать всю Турцию по периметру: сначала по черноморскому побережью, доехать до Стамбула, потом добраться до берега Средиземного моря и проехать через турецкий Курдистан — сейчас это не самая спокойная часть Турции на границе с Сирией.

Публикация от Alexey (@kamerzanov) Май 24 2017 в 11:38 PDT

«Там был пост, до границы с Сирией оставалось 40–50 км. Там уже не очень простая территория, города напичканы бронетехникой, постоянные блокпосты и проверки — было в любом случае интересно посмотреть, что там такое, было всё достаточно дружелюбно. Мы смогли наконец-то доехать до горы Арарат и сравнили с картинкой на одноименном коньяке», — вспоминает путешественник.

Публикация от Alexey (@kamerzanov) Май 24 2017 в 1:24 PDT

Команда надеется к концу лета доделать все документы и отправиться по маршруту из Азербайджана в Иран, чтобы там на пароме переплыть через Ормузский пролив и попасть в ОАЭ. После этого предстоит самый непростой этап путешествия — проехать Саудовскую Аравию с 2500 км по пескам при 50-градусной жаре. Эту поездку путешественник планирует в Иордании.

Вид на старый город в Диарбакыре #мирнаш #турция Публикация от Alexey (@kamerzanov) Май 22 2017 в 12:57 PDT

«Если к нам хочет присоединиться кто-то — мы обычно формулируем условия так: или вы умеете делать что-то полезное для команды, чего у нас нет и в чем мы нуждаемся, или самый простой вариант — сделать определенный взнос и присоединиться на каком-то участке кругосветки», — говорит Алексей, не называя сумму. Путешествие по Грузии и Турции стоило примерно 50–60 тыс. руб. на человека без учета стоимости билетов.

«У нас сложная схема расчётов, но потратили мы не очень много, Грузия и Турция не очень дорогие страны, стоимость отелей не превышала 50 долл. за ночь», — рассказывает Алексей.







Команда была в самых разных уголках Турции — от туристической Анталии до турецкого Курдистана. Такой маршрут, по словам путешественника, можно рекомендовать и для самостоятельной поездки. Тем, кто решится на такую поездку, Алексей Камерзанов советует хорошо просчитать маршрут — расстояния очень обманчивы, особенно в горных регионах Грузии. Для путешествия, по его словам, лучше всего подойдут июнь или июль, когда все горные дороги открыты.

Публикация от Alexey (@kamerzanov) Май 24 2017 в 1:02 PDT

«Иметь в виду, что бензин недёшев: в Грузии — 60 руб. за литр, в Турции 75–80 руб. [за литр]. Расходы на страховку автомобиля, по типу нашего ОСАГО, от 80-100 долл. на машину при въезде в Турцию», — добавляет Алексей.







Кругосветка не единственный проект путешественника Алексея Камерзанова — в феврале этого года он отправился к Северному полюсу на машине-амфибии, чтобы испытать, как она плавает и проходит по льдам.