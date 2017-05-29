В Академгородке выставили на продажу гараж-квартиру с сауной

2-уровневый гараж с квартирой-студией, в которой есть сауна и камин, оценили в 3,5 млн руб.

Гараж с квартирой-студией на втором этаже, тренажёрным залом, сауной и камином в кооперативе «Башня» оценили в стоимость обычной «двушки».





Объявление о продаже необычного гаража было опубликовано на N1.RU 4 мая и обновлено 29 мая. Он расположен в Верхней зоне Академгородка в гаражном кооперативе «Башня».







Согласно описанию, площадь 2-уровневого гаража — 100 кв. м. На первом уровне размещается собственно гараж и тренажёрный зал, на втором — полноценная квартира-студия с кухней, камином и спальной зоной, а также санузел и дровяная сауна.







«Пол с подогревом, септик, наружное наблюдение, TV... в общем, сделано всё для себя любимого и для комфортного проживания. Тут можно найти умиротворение с собой и с любимой... машиной», — подчёркивается в объявлении. Риэлтор, продающий необычный объект недвижимости, уверяет, что жить в гараже-квартире можно круглый год, но замечает, что прописаться в нём не получится, так как он всё-таки находится в гаражном кооперативе.







Стоимость гаража-квартиры — 3,5 млн руб. «Этот гараж один из самых дорогих вариантов в Новосибирске, его цена даже больше, чем необходимо на среднюю "двушку" на вторичном рынке», — отметила руководитель пресс-службы портала N1.RU Анастасия Гринёва. По её словам, вариант дороже есть только в Дзержинском районе на ул. Есенина — он стоит чуть более 4 млн руб.: продавец указал, что в утеплённом гараже площадью 86,3 кв. м стены выложены кафелем.







По данным аналитиков N1.RU, средняя стоимость гаража в Новосибирске сейчас составляет 512 тыс. руб., в Академгородке — порядка 370 тыс. руб. Парковки при этом значительно дороже: одно парковочное место обойдётся в среднем в 748 тыс. руб. — это на 13,5 % больше, чем год назад.







Помимо капитальных гаражей в Новосибирске довольно много гаражей металлических, с которыми время от времени пытаются бороться власти. В частности, в середине мая было решено снести более тысячи таких объектов возле детских садов и школ.

