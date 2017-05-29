Бердское шоссе собрало серию аварий за утро

Грузовик Volvo догнал Hyundai на Бердском шоссе

Утром 29 мая в Новосибирске Бердское шоссе в разных районах города собрало несколько аварий.







Грузовик Volvo догнал Hyundai на Бердском шоссе на территории Советского района после 9:00 — собралась пробка.







«Столкновение произошло между Университетским проспектом и ул. Русской. Неподалеку от перекрестка с Русской микроавтобус "Хёндэ" остановился в потоке, а водитель грузовика не успел остановиться и ударил его. Авария затруднила движение по Бердскому шоссе», — рассказали НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Пробка на Бердском шоссе в Советском районе





ДТП недалеко от ул. Русской





До этого в 8:30, сообщает «Автоспас», Skoda Yeti и Toyota Opa встретились неподалёку от поворота на Нижнюю Ельцовку. «Участники двигались в сторону пр. Строителей. "Шкода" при перестроении в правый ряд зацепила "Тойоту". В результате аварии растянулась длинная пробка», — добавили аваркомы.







По информации Яндекса, около 10:30 случилось ещё одно ДТП возле разъезда Иня недалеко от Бердского шоссе на ул. Большевистской.





ДТП на разъезде Иня





Сегодня утром сложная пробка была на Винаповском мосту — она растянулась по Советскому шоссе.

