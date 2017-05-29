Бердское шоссе собрало серию аварий за утро

Грузовик Volvo догнал Hyundai на Бердском шоссе
Грузовик Volvo догнал Hyundai на Бердском шоссе

Утром 29 мая в Новосибирске Бердское шоссе в разных районах города собрало несколько аварий.


Грузовик Volvo догнал Hyundai на Бердском шоссе на территории Советского района после 9:00 — собралась пробка.


«Столкновение произошло между Университетским проспектом и ул. Русской. Неподалеку от перекрестка с Русской микроавтобус "Хёндэ" остановился в потоке, а водитель грузовика не успел остановиться и ударил его. Авария затруднила движение по Бердскому шоссе», — рассказали НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Пробка на Бердском шоссе в Советском районе
Пробка на Бердском шоссе в Советском районе


ДТП недалеко от ул. Русской
ДТП недалеко от ул. Русской


До этого в 8:30, сообщает «Автоспас», Skoda Yeti и Toyota Opa встретились неподалёку от поворота на Нижнюю Ельцовку. «Участники двигались в сторону пр. Строителей. "Шкода" при перестроении в правый ряд зацепила "Тойоту". В результате аварии растянулась длинная пробка», — добавили аваркомы.


По информации Яндекса, около 10:30 случилось ещё одно ДТП возле разъезда Иня недалеко от Бердского шоссе на ул. Большевистской.


ДТП на разъезде Иня
ДТП на разъезде Иня


Сегодня утром сложная пробка была на Винаповском мосту — она растянулась по Советскому шоссе.

Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus (1–2), скриншот yandex.ru/maps (3–4)

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