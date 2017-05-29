В центре Новосибирска появилась новая велопарковка

Новая парковка рассчитана на 11 мест
Новая парковка рассчитана на 11 мест

26 мая возле здания управления Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирске, расположенного по ул. Вокзальная магистраль, 14, появилась велопарковка.


Парковку установили по инициативе железнодорожников. Стоянка для велосипедов рассчитана на 11 мест.


«Ожидается, что пользователями нового сервиса станут работники управления, а также посетители и жители города», — сообщает пресс-служба управления Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирске.


На прошлой неделе компания «Ростелеком» установила возле своего офиса оригинальную велопарковку в форме дерева.

Мария Шевлягина
Фото Ольги Бурлаковой

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