В «Берёзовой роще» устроили парад близнецов

В Новосибирске 28 мая встретились родители 40 двойняшек. На фото: трехлетние Ника и Вика





28 мая родители близнецов и двойняшек прогулялись по парку «Берёзовая роща» — они показали своих необычных детей и рассказали, как у них получается не путать детей.





«Я боялась их спутать в роддоме, вытащить их двоих из кареток — потому что думала, что я их сейчас вытащу и все, они у меня совсем перепутаются»,





— рассказала НГС.НОВОСТИ 32-летняя жительница Ольга, мама 3-летних близнецов Вики и Ники. — «Если их одинаково одеть, я могу их спутать с первого взгляда, но так-то различаю, на самом деле они очень разные».







Близнецы рождаются с идентичной внешностью, двойняшки имеют внешние различия





На встречу в парке «Берёзовая роща» пришло около 20 пар близнецов и двойняшек. Такие встречи начали устраивать всего 2 года назад, рассказала НГС.НОВОСТИ организатор Екатерина Наквасина, мама 3-летних близнецов Сергея и Егора.





Двойняшек, родившихся разнополыми (мальчик и девочка), зовут «королевской двойней»





«Когда мне сказали, что у нас будут двойняшки, я была в жутком шоке — не думала, что эта бомба на меня свалится! У нас были в роду случаи, но я не ожидала», — вспоминает Екатерина.





Примерно четверть близнецов рождаются «зеркальными»: при развитии в утробе матери они приобретают противоположные черты — один ребенок может иметь родинку на одной щеке, другой — на противоположной, один — правша, другой — левша. Двойняшек, родившихся разнополыми, зовут «королевской двойней». Они имеют около 50 % общих генов — как обычные братья и сестры.







Нередко близнецы и двойни создают свой «птичий» язык, который не понимают близкие





Вокруг близнецов и двойняшек всегда витает мистический дух — многие уверяют, что они могут чувствовать брата или сестру на расстоянии, ментально общаться и предвидеть во снах, что делает другой.





5-летние близнецы Ксюша и Маша





Психотерапевт, семейный консультант Игорь Лях уверяет — эти, на первый взгляд, необъяснимые свойства объясняются логически: «С научной точки зрения ментальной связи не существует. Но есть ряд особенностей близнецов, которые выглядят, как волшебные. Близнецы в большей степени склонны к созданию симбиотической диады. Часто у них ещё в раннем возрасте формируется уникальный язык взаимопонимания, недоступный другим людям. Этот язык содержит паравербальные и микрожестовые знаки, а совместный символический аппарат обеспечивается сходством личного опыта. Поэтому близнецы могут демонстрировать чудеса взаимопонимания и прогноза поведения друг друга, недоступные другим людям. Это касается не только близняшек, но и двойняшек».





Психолог рассказал, что среди клиентов у его коллег встречалась пара близнецов, которая могла предсказывать сны друг друга, несмотря на то, что это были взрослые люди, жившие в разных странах.







5-летний близнец Кирилл жаловался на боль в руке, когда его брат Даниил сломал руку





Собравшиеся в парке родители рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что время от времени дети действительно их удивляют. «Бывает иногда, что один чувствует [недомогания у другого]. Даниил весной сломал руку, недавно гипс сняли, и Кирилл во время его болезни тоже периодически жаловался на боль в руке. Мы еще не поняли — шутил он или нет», — говорит Валентина, мать 5-летних близнецов Даниила и Кирилла.





3-летние Егор и Сергей





«Они реально болеют вместе. Если ветрянка — то она у двоих, если простуда — тоже у двоих. Абсолютно весь режим на двоих. Не бывает, чтобы один ел в отдельности, в туалет ходил по отдельности, просто все — одинаково. Дома стоит два стула, два стола, все по два. Заходишь домой — и такой цирк», — отмечает мама 3-летних близнецов Екатерина.





Новосибирские родители боятся разлучать близнецов до 5-летнего возраста





Большинство опрошенных родителей отмечают и сильную психологическую связь детей — поэтому стараются их не разлучать.





«Они почти не расстаются — даже если идешь [с одной] в магазин, другая так скучает без нее, что, когда вторая возвращается, бежит ее целовать и обнимать»,





— рассказывает 35-летняя Елена, мать 5-летних двойняшек Ксюши и Маши.





«Они, как просыпаются, бегут друг к другу заглядывать в кроватки — проверяют, на месте ли», — рассказывает 30-летняя мама годовалых двойняшек Льва и Мирославы Анастасия. «Если один проснулся пораньше, он бежит будить второго. Мы не пробовали ни разу их разлучать — думаем, что пока рано», — добавляет 37-летняя мама трехлетних двойняшек Захара и Макара Ольга. При этом разногласия случаются, но зачастую быстро проходят.







Родители вынуждены покупать одинаковую одежду детям для мирного неба над головой





Может показаться, что родители сознательно покупают одинаковую одежду детям, чтобы подчеркнуть их схожесть. Оказалось, на такие меры толкает банальная детская зависть. «Мы не стараемся их одинаково одевать — просто одной что-то покупаем, другая просит это же. Поэтому, чтобы избежать конфликтов, просто берем одежду разных цветов», — рассказывает 32-летняя Светлана, мама трехлетних близнецов Вероники и Ксении.







В подростковом возрасте дети начинают все больше искать различия друг от друга





В увлечениях поначалу близнецы тоже пытаются повторять друг за другом, но с годами пристрастия начинают отличаться. «В подростковом возрасте у части близнецов начинается протестная реакция против своей похожести или против сравнения с братом или сестрой, что является важным сигналом становления личности. Родителям следует внимательно отнестись к этой реакции. Если конфликт нарастает, обратиться к психологу или семейному консультанту», — добавил Игорь Лях.

