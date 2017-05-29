Катер с пассажирами перевернулся возле Михайловской набережной

Очевидцы видели в воде двух девушек после того, как катер перевернулся
Очевидцы видели в воде двух девушек после того, как катер перевернулся

28 мая на набережной Оби  в Новосибирске перевернулся катер с пассажирами.


«Вечером прогуливался катер, он перевернулся в Оби возле Михайловской набережной. Мы прибыли на место происшествия, однако оказавшихся в воде пассажиров подобрал стоящий рядом катер, который также занимался прогулкой», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник МАСС Дмитрий Фокин.


Как сообщают пользователи соцсетей, ставшие очевидцами происшествия, после аварии они видели в воде двух девушек, которые были в спасательных жилетах.


Хозяин катера сам будет заниматься подъёмом затонувшего судна со дна, добавили в МАСС. 


Напомним, Новосибирская область — третий регион по количеству маломерных судов в Сибири, опережает его лишь Иркутская область и Красноярский край. Около 6 тыс. маломерных судов в Новосибирской области в 2017 году должны пройти техническое освидетельствование перед выходом на воду. 

Мария Шевлягина 
Фото Екатерины Калиневич

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