Новосибирцы незаконно вывели за рубеж более 400 миллионов

За первые четыре месяца 2017 года новосибирцы провели махинации с валютой на сумму больше 400 млн руб.







«Сибиряки незаконно перевели за рубеж более 657 млн руб.,





махинации почти на 323 млн руб. из них провели новосибирцы.





Таможнями региона возбуждено 21 уголовное дело о переводе валюты за рубеж с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ), 12 из них возбуждены в Новосибирске Сибирской оперативной и Новосибирской таможнями», — рассказали в пресс-службе Сибирской таможни.







Кроме того, еще восемь уголовных дел таможни региона возбудили из-за невозвращения валюты из-за границы (ст. 193 УК РФ) — по этой схеме подозреваемые отправляли деньги за границу якобы за товар. Однако товар не приходил, а денег назад они не получали.







В том числе три таких дела было возбуждено в Новосибирске. «Общий размер средств, не возвращённых из-за рубежа, в Сибирском регионе в рублевом эквиваленте составил 275,7 млн руб.





Из них 105,7 млн руб. вывели за границу и не вернули жители Новосибирска»,





— добавили в таможне.







В феврале 2017 года таможня заметила почти восьмикратный в сравнении с прошлым годом прирост средств, которые новосибирцы незаконно вывели за границу.