Винаповский мост встал в сложной и длинной пробке

Яндекс оценил утреннюю пробку через Винаповский мост как необычно сложную
Яндекс оценил утреннюю пробку через Винаповский мост как необычно сложную

Утром 29 мая в Новосибирске возникла длинная пробка через Винаповский мост.


«Зафиксирована необычно сложная пробка — Советское шоссе, Винаповский мост, ул. Аникина, от остановки "Красный Восток" до ул. Мира. В пробке длиной 3,4 км можно потерять 36 минут, что на 19 минут больше обычного», — сообщил Яндекс после 8:00.


По информации пользователей Яндекса, после 8:00 на подъезде к Винаповскому мосту сломался автомобиль «Сузуки». Кроме того, на пересечении ул. Мира, Советского шоссе и ул. Аникина шли дорожные работы.


Пользователи Яндекса отметили, что на Советском шоссе сломался автомобиль «Сузуки»
Пользователи Яндекса отметили, что на Советском шоссе сломался автомобиль «Сузуки»


Пробка через Винаповский мост
Пробка через Винаповский мост


Среди последних утренних пробок, о которых рассказывали НГС.НОВОСТИ, был затор на ул. Сибиряков-Гвардейцев из-за того, что встали троллейбусы.

Елена Громкова
Фото Ирины Малыгиной, скриншот yandex.ru/maps

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