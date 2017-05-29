Винаповский мост встал в сложной и длинной пробке
Утром 29 мая в Новосибирске возникла длинная пробка через Винаповский мост.
«Зафиксирована необычно сложная пробка — Советское шоссе, Винаповский мост, ул. Аникина, от остановки "Красный Восток" до ул. Мира. В пробке длиной 3,4 км можно потерять 36 минут, что на 19 минут больше обычного», — сообщил Яндекс после 8:00.
По информации пользователей Яндекса, после 8:00 на подъезде к Винаповскому мосту сломался автомобиль «Сузуки». Кроме того, на пересечении ул. Мира, Советского шоссе и ул. Аникина шли дорожные работы.
Среди последних утренних пробок, о которых рассказывали НГС.НОВОСТИ, был затор на ул. Сибиряков-Гвардейцев из-за того, что встали троллейбусы.
Елена Громкова
Фото Ирины Малыгиной, скриншот yandex.ru/maps
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