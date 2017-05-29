Стартует новый этап отключения горячей воды в Новосибирске

Испытания в зоне ТЭЦ-4 начинаются сегодня, 29 мая
Испытания в зоне ТЭЦ-4 начинаются сегодня, 29 мая

Сегодня, 29 мая, специалисты АО «СИБЭКО» приступили к гидравлическим испытаниям в зоне ТЭЦ-4.


«Подъемы давлений и снижение температуры горячей воды будут проходить с 29 мая по 5 июня, отключение горячей воды — до 9 июня (максимальный срок)», — передали в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В Заельцовском и Калининском районах сегодня отключат горячую воду по ул. Аэропорт, Бардина, Минина, Светлановской, Катодной, Северной, Весенней, Тимирязева, Вавилова, Дачной, Перевозчикова, Красному проспекту (от пл. Калинина до ул. Северной), ул. Дмитрия Донского, Залесского, Жуковского, Дуси Ковальчук (от ул. Плановой до ул. Залесского), ул. Плановой (чётные номера домов от метродепо до ул. Тимирязева), ул. Танковой, Кавалерийской, Новой, Овражной, Каунасской, Кропоткина, Деповской, Пулеметной.


С 1 по 9 июня пройдут работы по зоне ТЭЦ-3 и Кировской районной котельной № 1. Крайний срок восстановления горячего водоснабжения — 12 июня. 


Гидравлические испытания в этом году начались с отключений горячей воды в зоне ТЭЦ-5 15 мая.

Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой

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