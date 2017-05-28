На улице Крылова горит многоэтажка


Пожар на ул. Крылова, 53
Пожар на ул. Крылова, 53

Читатели сообщили, что недалеко от станции метро «Маршала Покрышкина» горит многоэтажка.


В полиции подтвердили факт возгорания. Пожар произошел по по адресу ул. Крылова, 53. По данным 2ГИС, это жилой дом, в котором также находятся фотоателье, салон-парикмахерская, багетная мастерская и магазин православной литературы.


В МЧС сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 17:09. Горела двухкомнатная квартира на пятом этаже, хозяев в квартире не было. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, 5 человек эвакуировали на воздух с помощью спасательных устройств. «На месте работали две цистерны, автолестница и коленчатый подъемник, а также два вспомогательных автомобиля», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник отдела информационного обеспечения ГУ МЧС России по НСО Павел Винаков.


Погибших и пострадавших в пожаре нет. Возгорание ликвидировали в 17:31. Причины пожара устанавливаются. 



Вчера в Ленинском районе в квартиру с маленьким ребёнком залетела сигнальная ракета. 

Наталья Гредина
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