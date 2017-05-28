Фотографы «высушили» свои снимки между берез в сквере Победы

«Фотосушка» в Новосибирске

Международная акция «Фотосушка» прошла в новосибирком Академгородке, отдать незнакомцам свои фотографии решили примерно 100 человек.





Акция проходила в сквере Победы в Академгородке на ул. Ильича. Смысл мероприятия состоит в том, чтобы фотографы обменивались друг с другом, а также с другими горожанами своими фотографиями. Для этого они вывешивают их на прищепках в общественных местах. Впервые «Фотосушку» провели в Санкт-Петербурге в 2010 году.





Акция проходит в Академгородке второй год подряд





На оборотах фотографий авторы рассказывали историю снимка и оставляли свои контакты





Организаторы акции — фотошкола Zoom и ДК «Академия». В этом году в акции приняли участие около 100 фотографов. Авторы выбирали самые разнообразные сюжеты, но чаще всего касались природы и путешествий, всего в сквере вывесили примерно 700 фотографий.





Главное — крепкая прищепка





Основной сюжет этого года — путешествия





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