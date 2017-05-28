Фотографы «высушили» свои снимки между берез в сквере Победы
Международная акция «Фотосушка» прошла в новосибирком Академгородке, отдать незнакомцам свои фотографии решили примерно 100 человек.
Акция проходила в сквере Победы в Академгородке на ул. Ильича. Смысл мероприятия состоит в том, чтобы фотографы обменивались друг с другом, а также с другими горожанами своими фотографиями. Для этого они вывешивают их на прищепках в общественных местах. Впервые «Фотосушку» провели в Санкт-Петербурге в 2010 году.
Организаторы акции — фотошкола Zoom и ДК «Академия». В этом году в акции приняли участие около 100 фотографов. Авторы выбирали самые разнообразные сюжеты, но чаще всего касались природы и путешествий, всего в сквере вывесили примерно 700 фотографий.
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Наталья Гредина
Фото Александра Обычного