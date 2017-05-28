Сотни новосибирских роботов сразились на стадионе за билет в Татарстан

Соревнования роботов

На стадионе «Заря» в Новосибирске прошел конкурс инженерного творчества Engeneration-2017, в котором участвовало 200 роботов со всей области.







27-28 мая на «Заре» проходил региональный отборочный этап Всемирной олимпиады по робототехнике (WRO), российский финал которой пройдет в Казани, а мировой — в Коста-Рике.





В каждом роботе есть элементы Lego





Соревнования WRO проходят уже 13 лет, отборочные туры проходят в 50 странах по всему миру. Новосибирцы отбираются на WRO уже четвертый год, в прошлом году они вошли в десятку сильнейших команд со всего мира. Организатором соревнований в Новосибирске стала федеральная сеть секций робототехники «Лига роботов».





В отборочном этапе участвовали инженеры от 6 до 19 лет





Задача участников — собрать робота, способного автономно решать задачи. На соревнованиях роботы играют в футбол, занимаются природно-ориентировочным туризмом и решают проблемы экологии, сообщили организаторы инженерного фестиваля в Новосибирске. Всего в соревнованиях участвовали 400 человек и около 200 роботов, рассказали организаторы.





Победитель поедет в Казань





Судья всероссийского уровня и тренер сборной России по робототехнике Михаил Гуськов рассказал НГС.НОВОСТИ, что возраст участников колебался от 6 до 19 лет. Роботы из старшей группы соревновались в строительстве башни из нескольких элементов на определенных участках поля, роботы групп помладше решали, где лучше посадить дерево. Кроме того, роботы играли в футбол инфракрасным мячом. Все роботы-участники, по его словам, разной конфигурации, однако каждый из них состоит из элементов Lego.





Новосибирцы хорошо проявляют себя в соревнованиях роботов, говорит Гуськов. В прошлом году они вошли в сборную России и участвовали в мировом этапе соревнований в Индии, где вошли в десятку лучших команд по нескольким дисциплинам.





Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали, как роботизированные зверушки новосибирских дошкольников приняли участие во всемирном чемпионате.