100 бегунов поздоровались с комаром в Бугринской роще

Новосибирцы бегут на акции «Привет, комар»

112 новосибирцев приняли участие в забеге «Привет, Комар», который прошел днем 28 мая на лыжной базе НГТУ в Бугринской роще.







Забег организовала Школа экстремального бега «ЯБЕГУ». Как пояснила руководитель школы Ольга Новоселова, акция должна была популяризировать бег в Новосибирске. «Любовь к бегу ничто не может разрушить, даже злые насекомые и летний зной», — сообщила организатор, очевидно, объясняя нестандартное название забега.







Разминка в Бугринской роще





Участники соревновались на 2 дистанциях — 6 км (её пробежали 62 новосибирца) и 15 км (эту дистанцию предпочли 50 человек). Самому юному участнику, Антону Серкову, было 13 лет, а самому старшему бегуну, Александру Фещенко, — 61 год.







Один из бегунов





Среди женщин дистанцию 6 км быстрее всех пробежала 15-летняя Полина Исаева, а дистанцию 15 км — 25-летняя Наталья Тарасова. Среди мужчин быстрее всех оказались 24-летний Андрей Роик (в забеге на 6 км) и 29-летний Юрий Рудин (в забеге на 15 км).