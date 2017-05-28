100 бегунов поздоровались с комаром в Бугринской роще

Новосибирцы бегут на акции «Привет, комар»
Новосибирцы бегут на акции «Привет, комар»

112 новосибирцев приняли участие в забеге «Привет, Комар», который прошел днем 28 мая на лыжной базе НГТУ в Бугринской роще.


Забег организовала Школа экстремального бега «ЯБЕГУ». Как пояснила руководитель школы Ольга Новоселова, акция должна была популяризировать бег в Новосибирске. «Любовь к бегу ничто не может разрушить, даже злые насекомые и летний зной», — сообщила организатор, очевидно, объясняя нестандартное название забега. 


Разминка в Бугринской роще 
Разминка в Бугринской роще 


Участники соревновались на 2 дистанциях — 6 км (её пробежали 62 новосибирца) и 15 км (эту дистанцию предпочли 50 человек). Самому юному участнику, Антону Серкову, было 13 лет, а самому старшему бегуну, Александру Фещенко, — 61 год.


Один из бегунов 
Один из бегунов 


Среди женщин дистанцию 6 км быстрее всех пробежала 15-летняя Полина Исаева, а дистанцию 15 км — 25-летняя Наталья Тарасова. Среди мужчин быстрее всех оказались 24-летний Андрей Роик (в забеге на 6 км) и 29-летний Юрий Рудин (в забеге на 15 км). 

Ольга Горностаева
Фото автора

Прочтений: 2327
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено