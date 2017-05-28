Маисовый полоз и хорёк помогли собрать деньги для бездомных животных


Маисовый полоз — неядовитая змея, которая обитает в Северной Америке 
Маисовый полоз — неядовитая змея, которая обитает в Северной Америке 

В Центральном парке Новосибирска прошла благотворительная акция «Формула добра», на которой кот, 15 собак, маисовый полоз и хорёк собирали средства для бездомных и брошенных животных.


Акцию проводило Содружество кураторов бездомных животных. Фотографы безвозмездно снимали горожан вместе со зверями. Особой популярностью пользовался маисовый полоз, сообщает корреспондент НГС.НОВОСТИ, — сфотографироваться со змеёй решились десятки человек. 


Хорёк тоже помогал в сборе средств
Хорёк тоже помогал в сборе средств


Фотосессия с любым животным стоила 100 руб. Кроме того, гости акции могли разрисовать себя мехенди у специально приглашенного мастера. Собранные средства пошли на содержание животных, за которыми следят кураторы фестиваля. 


Собак в акции было больше всего, около 15, сообщает корреспондент НГС. 
Собак в акции было больше всего, около 15, сообщает корреспондент НГС. 


Кроме того, на фестивале работал пункт приема вещей для бездомных. 


А вот кот на акцию пришел только один
А вот кот на акцию пришел только один


Фото с животным стоило 100 руб.
Фото с животным стоило 100 руб.


Акция проходила с 12:00 до 17:00
Акция проходила с 12:00 до 17:00


Модели отработали хорошо, несмотря на жаркий день 
Модели отработали хорошо, несмотря на жаркий день 


В начале мая Новосибирцы уже фотографировались со змеями и пожертвовали на центр реабилитации птиц около 35 тыс. руб. 

Наталья Гредина
Фото Густаво Зырянова

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