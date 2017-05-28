Маисовый полоз и хорёк помогли собрать деньги для бездомных животных





Маисовый полоз — неядовитая змея, которая обитает в Северной Америке

В Центральном парке Новосибирска прошла благотворительная акция «Формула добра», на которой кот, 15 собак, маисовый полоз и хорёк собирали средства для бездомных и брошенных животных.





Акцию проводило Содружество кураторов бездомных животных. Фотографы безвозмездно снимали горожан вместе со зверями. Особой популярностью пользовался маисовый полоз, сообщает корреспондент НГС.НОВОСТИ, — сфотографироваться со змеёй решились десятки человек.





Хорёк тоже помогал в сборе средств





Фотосессия с любым животным стоила 100 руб. Кроме того, гости акции могли разрисовать себя мехенди у специально приглашенного мастера. Собранные средства пошли на содержание животных, за которыми следят кураторы фестиваля.





Собак в акции было больше всего, около 15, сообщает корреспондент НГС.





Кроме того, на фестивале работал пункт приема вещей для бездомных.





А вот кот на акцию пришел только один





Фото с животным стоило 100 руб.





Акция проходила с 12:00 до 17:00





Модели отработали хорошо, несмотря на жаркий день





В начале мая Новосибирцы уже фотографировались со змеями и пожертвовали на центр реабилитации птиц около 35 тыс. руб.