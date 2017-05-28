У троллейбуса с пассажирами лопнуло стекло на Октябрьском мосту





Треснувшее стекло троллейбуса № 7

Днем 28 мая в троллейбусе № 7, который двигался по Октябрьскому мосту в Новосибирске, лопнуло заднее окно, пассажиров и салон засыпало осколками.





Один из пассажиров троллейбуса, Виталий Соколов, рассказал НГС, что во время поездки около часа дня почувствовал резкий удар сзади, после чего заднее стекло троллейбуса треснуло и разлетелось на осколки по салону. «Я сидел в середине троллейбуса, сам удар я не видел, но стекло долетело аж до меня», — вспоминает Соколов. После этого был еще один удар, из-за которого у Соколова заложило уши.









По его словам, это было похоже на то, что кто-то врезался в троллейбус сзади, однако рядом не было никаких машин. «Водитель сказал, что было перенапряжение и, видимо, из-за этого [лопнуло стекло]. Я снял видео, там видно, что провода облетели сверху. Как я понял, дальше он не мог ехать. Кондуктор еще сказала, что хорошо, что никто не сгорел», — рассказал пассажир.





Рядом с взорвавшимся стеклом в салоне сидела женщина, по словам Соколова, ее полностью засыпало осколками, однако она не пострадала и сказала присутствовавшим, что с ней все нормально. «Не знаю, как ей глаза не выбило, она сидела прямо у окна», — сказал Соколов. В этот момент в салоне было много людей, отмечает он, многие стояли.









Пассажиров высадили на Октябрьском мосту. Спустя 10 минут их забрал другой троллейбус, следовавший по этому же маршруту, пассажиров провезли по тем же билетам.









Троллейбус № 7 ходит из Ленинского в Октябрьский район по маршруту «Ж/м Станиславский — Лазурная». В диспетчерской филиала № 3 «Ленинский троллейбусный» МКП «ГЭТ» к телефону не подошли.





Напомним, недавно руководитель предприятия «Горэлектротранспорт» (ГЭТ) Евгений Жиратков отчитался об итогах работы МКП «Горэлектротранспорт», которому нужны сотни миллионов, чтобы продолжить работу.