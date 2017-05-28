Парковка в Заельцовском парке стала платной по выходным

Парковка по выходным в Заельцовском парке теперь будет платной

27 мая на въезде на парковку в Заельцовском парке появилась информация, что с пятницы по воскресенье оставить автомобиль здесь можно будет только за 100 руб.







Согласно информации на баннере, парковка работает с 08:00 до 22:00, платить нужно на въезде. Оставить автомобиль можно будет на месте, указанном дежурным сотрудником, за ценные вещи парковка ответственности не несёт, сказано в сообщении. Речь идет о стоянке, располагающейся за переездом с правой стороны парка, сообщили читатели.





Въезд на парковку утром 27 мая





Директор ПКиО «Заельцовский» Владимир Козырев прокомментировал нововведение НГС.НОВОСТИ. По его словам, плату за стоянку в пятницу и по выходным решили брать из-за отсутствия места и из-за воровства на бесплатных стоянках: «Да, мы её сделали платной. У нас и так с парковочными карманами плохо, но сейчас мы привели её в порядок и будем продолжать приводить. Мы разговаривали с полицией о том, что у нас в машинах происходят кражи, поэтому этот карман на этот год мы сделали платным», — сообщил Козырев.







На этой парковке 25 мест, рассказал он, в том числе и бесплатные места для людей с ограниченными возможностями, ветеранов и пенсионеров.





Также директор парка отметил, что стоянка на 30–40 мест около ресторана «Шале» продолжит работать бесплатно, там встаёт 30–40 машин.





Накануне Заельцовский парк пережил очередной наплыв отдыхающих горожан. На этот раз они выстроились в длинные очереди за бесплатной едой.