На Бердском шоссе в Новосибирске помяли очень дорогую машину

«Паровозик» с «Порше»
«Паровозик» с «Порше»

Вечером 27 мая на Бердском шоссе столкнулись Volvo Martini, Subaru Impreza и Porsche 911, который стоит около 4,5–6 млн руб. 


Автомобили столкнулись в 17:25 недалеко от перекрестка Бердского шоссе и проспекта Строителей, все три машины ехали в левом ряду со стороны проспекта Строителей в сторону ул. Русская, — рассказали НГСНОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас». «Впереди произошло ДТП, из-за чего поток остановился. "Порше" остановиться успел, "Субару" — успел, а водитель "Вольво" остановиться не успела и собрала паровозик», — сказано в сообщении.


Автомобиль пришлось эвакуировать
Автомобиль пришлось эвакуировать


По информации «Автоспаса», «Вольво» и «Субару» пострадали незначительно, а вот белому «Порше» потребовался эвакуатор. Предположительно, из-за удара сзади в область двигателя мог пострадать силовой агрегат автомобиля.  


Пострадавший Porsche 911 7-го поколения в среднем может стоить от 4,5 млн до 6 млн руб., отмечают специалисты «Автоспаса». 


В Новосибирске случаются и более серьёзные массовые столкновения. К примеру, в апреле тяжёлый самосвал не успел затормозить и устроил «паровозик» на ул. Фадеева.

Наталья Гредина
фото vk.com/avtospas54rus 

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