В Академгородке ёлки окрасились в необычный цвет

Порозовела сама хвоя, утверждают читатели

Ёлки на Морском проспекте в Академгородке порозовели по неизвестным причинам, сообщают читатели.





Новосибирец Илья Пирогов сообщил НГС.НОВОСТИ, что ёлки, которые находятся в парке через дорогу от Президиума СО РАН на Морском проспекте, окрасились в розовый цвет. Читатель отмечает, что это не налёт и не краска — порозовела сама хвоя.





Ёлка на Морском проспекте





Другая жительница Академгородка, Карина, прислала в редакцию свои фотографии розовых деревьев. «Розовые иголки другие по текстуре, они сухие, и если их потрогать, осыпаются. Таких ёлок там несколько, но почему-то рядом с больной ёлочкой стоит здоровая, может быть, это другой вид, но она зеленая полностью», — сообщила Карина. По её наблюдениям, покрасить эти деревья было бы сложно — розовый цвет распространился до самой макушки некоторых очень высоких ёлок.





Порозовевшая хвоя осыпается





Напомним, в декабре Горзеленхоз покрывал деревья в городе антивандальным веществом розового цвета. Всего службы обработали тогда 3 тысячи ёлок и сосен. Такой раствор помогал защитить деревья от незаконной вырубки перед Новым годом. «В теплом помещении вещество начинает издавать резкий неприятный запах, который практически невозможно вывести в течение нескольких недель», — описывали ранее в пресс-центре мэрии свойства раствора.





Здоровое дерево недалеко от порозовевших ёлок





В декабре специалисты обработали ели, сосны и кедры в скверах Героев Революции, Первомайском, Нарымском, Троицком, Кедровом, Тимирязевском, у театра «Глобус», у нового фонтана на Орджоникидзе, на набережной, вдоль Советского шоссе, у Бугринского моста и в других частях города. Тогда представители «Горзеленхоза» утверждали, что раствор полностью безопасен для людей, животных и окружающей среды, а смыться он должен был после первых весенних дождей.





Читатели, приславшие фотографии в редакцию, опасаются, что раствор мог впитаться в почву и теперь влага из земли окрашивает ёлки изнутри.





Летом в Новосибирске необычный цвет приобретают не только деревья, но и фонтаны.